Christian Jürgens gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Seit Jahren hält er drei Michelin-Sterne. Wie seine Gerichte schmecken? Hier kommt eines zum Nachkochen.

Das Restaurant "Überfahrt" am malerischen Ufer des Tegernsees ist eine Pilgerstätte für Gourmets. Seit nunmehr 14 Jahren gibt dort Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens den Ton in der Küche an und sorgt dafür, dass jeder Gast einen Geschmack auf den Teller bekommt, den er nicht vergisst. Nun hat der Spitzenkoch für die Porträt-Sammlung "Drei Sterne: Mehr geht nicht" sein Rezeptbüchlein geöffnet und ein Gericht zum Nachkochen herausgesucht. Dieses, erklärt er, sei eine Verneigung vor einem ganz großen Koch, der knapp drei Jahrzehnte zwei Michelin-Sterne gehalten hat: Dieter L. Kaufmann. 52 Jahre führte Kaufmann sein Restaurant "Zur Traube" in Grevenbroich, bis zuletzt auf hohem Niveau. Erst 2014, mit 77 Jahren, hängte er die Kochjacke an den Nagel.

Hommage an Dieter L. Kaufmann

Störmousse, Gurke, Gin-Fizz, Imperial Persicus Kaviar

Dieses Gericht beinhaltet fünf verschiedene Elemente, den Stör-Fond, den Stör-Espuma, das Gin-Fizz-Sorbet, die Gurkensauce und die Gurkenperlen. Wie viel Zeit man dafür einplanen muss oder für wie viele Personen das Gericht gedacht ist, ist leider nicht angegeben. Außerdem werden einige Küchen-Utensilien benötigt, die nicht zu Basis-Ausstattung gehören wie ISI-Flasche und Vakuumierer. Es ist also nichts für Anfänger.

Stör-Fond

350 g Geräucherter Stör

50 g Noilly Prat

125 g Weißwein

600 g Fond blanc

250 g Sahne

250 g Milch

1 EL Butter

Geschnittenen Stör in Butter angehen in lassen, mit Salz vorsichtig würzen, so lange anschwitzen, bis es glasiert. Dann mit Noilly Prat und Weißwein ablöschen, um ¹/³ reduzieren, mit Fond Blanc auffüllen und wieder um ¹/³ reduzieren. Anschließend Sahne und Milch beigeben und einmal aufkochen – ziehen lassen, mixen und durch ein Microsieb passieren.

Stör-Espuma

600 g Stör-Fond

4 Blätter Gelatine

16 g Proespuma (kalt)

Zitronensaft

Salz

Stör-Fond abschmecken, Gelatine einrühren und dann kalt rühren, bis es stockt. Danach erst das Proespuma dazugeben. In eine große ISI-Flasche abfüllen und 1 Kapsel darauf geben. Den Espuma für 30 Minuten in den Froster geben und alle 5 Minuten kräftig schütteln. Der Espuma muss ca. 6 Stunden durchkühlen.

Gin-Fizz Sorbet

45 g Hendrick’s Gin

70 g Lime Juice

150 g Wasser

20 g Zitronensaft

20 g Limettensaft

2 Blätter Gelatine

Alle Flüssigkeiten und Basics zusammen mixen und zum Schluss die Gelatine einrühren. Einmal vakuumieren, um die Luft zu entziehen. In Paco Jet Becher füllen und im Trockeneis gefrieren. Eis darf beim Anrichten nicht zu kalt sein.

2800 Kilometer durch Russland Wie der Kaviar gemolken wird 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Da der Stör- und Belugafang offiziell untersagt sind, werden die Fische in Fabriken entlang der Ausläufe der Wolga gezüchtet. Hier wird ein Beluga aus einem Becken der Firma "Raskat" gehievt. Mehr

Gurkensauce

5 Stück Salatgurken

2 Blätter Gelatine

Zitronensaft

Salz

Zucker

Gurken schälen, entkernen und mixen. Durch ein Microsieb passieren und auf 400 ml 2 Blatt Gelatine geben. Kalt stellen und vor dem Servieren mit Zucker, Salz und Zitrone abschmecken. (Immer auf Eis stellen)

Gurkenperlen

1 Salatgurke

Salz

Zucker

Zitronensaft

Gurke schälen und Perlen ausstechen. Anschließend mit Zucker, Salz und Zitronensaft marinieren.

Das Rezept entstammt dem Buch "Drei Sterne: Mehr geht nicht" von Gunnar Meinhardt und Isolde Heinz, 176 Seiten, 28 Euro. In diesem werden die besten Köche Deutschlands porträtiert. Als Bonbon verrät jeder der Köche eines seiner Rezepte aus der Drei-Sterne-Küche.

Dieser Artikel enthält sogenannten Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.