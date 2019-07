Ärger für Edeka: Der Lebensmittelhändler verkauft Haferflocken und Porridge für sehr unterschiedliche Preise - dabei handelt es sich aber laut den Inhaltsstoffen um das gleiche Produkt. Die Verbraucherschützer von Foodwatch konfrontierten Edeka über ihre Social-Media-Kanäle mit der Preisgestaltung. Dort entbrannte schnell ein Streit darüber, ob es sich vielleicht um einen "Hipster-Aufschlag" handeln könnte. Denn in beiden Beuteln seien nun mal Haferflocken drin. Doch die schicken Großstadtkäufer würden wohl lieber zum überteuerten und "gedenglischten Lifestyleprodukt" greifen, schrieben einige User.

Tatsächlich verkauft Edeka seine Haferflocken der Hausmarke "Gut & Günstig" für 0,49 Euro pro 500-Gramm-Beutel. Die "Hafermahlzeit" Porridge Klassik, ebenfalls von "Gut & Günstig", kostet hingegen knapp einen Euro, allerdings bei nur 350-Gramm Inhalt. Auch wenn in beiden Beuteln Haderflocken stecken, beschreibt Edeka den Inhalt unterschiedlich: So seien die günstigen Haferflocken "extrazarte Flocken, kleingeschnittene und gewalzte Haferkerne", der Porridge bestehe "aus 100 % Hafervollkornflocken, ohne Zuckerzusatz".

Was ist da los, #Edeka? Einmal verkauft Ihr #Haferflocken als "Haferflocken" für 0,49 € (500g), ein anderes Mal als "Porridge" für 0,99€ (350g). Dabei sind die Flocken die gleichen: fein geschnitten mit exakt den gleichen Nährwerten! Liegt's an der größeren Plastikverpackung?;) pic.twitter.com/5OfbnznByS — foodwatch Deutschland (@foodwatch_de) 8. Juli 2019

Via Twitter schrieb Foodwatch: "Was ist da los, #Edeka? Einmal verkauft Ihr #Haferflocken als "Haferflocken" für 0,49 € (500g), ein anderes Mal als "Porridge" für 0,99€ (350g). Dabei sind die Flocken die gleichen: fein geschnitten mit exakt den gleichen Nährwerten! Liegt's an der größeren Plastikverpackung?"

Das sagt Edeka zu den Haferflocken-Vorwürfen

Nun hat sich Edeka zu Wort gemeldet. Ein Sprecher des Unternehmens sagte der "Bild", dass die Zutaten zwar gleich seien, aber es Unterscheide bei der Zubereitung gebe. "Für den Artikel ‚Gut & Günstig Porridge Natur‘ werden spezielle Schälgrade verwendet, was den Herstellungsprozess deutlich aufwändiger macht. Im Ergebnis sind diese Flocken besonders quellfähig, so dass der Verbraucher sie bereits nach fünf Minuten (wie auf der Verpackung angegeben) verzehren kann. Im Unterschied dazu müssen die klassischen Haferflocken langsam geköchelt werden, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen", so der Edeka-Sprecher zu der Zeitung. "Der Preis eines Produktes hängt nicht allein von den Rohstoffen ab, sondern auch vom Aufwand bei ihrer Verarbeitung."

Lesen Sie auch:

- Edeka verkauft Hähnchenschenkel für 15 Cent - und die Kunden sind entsetzt

- Edekas Kampfansage: Wir lieben Eigenmarken!

- Fleischberge bei Edeka im Müll entdeckt

- Edeka gegen Nestlé: Der Supermarkt-Streit eskaliert