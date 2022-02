Der Windbeutel ist der König des luftigen Gebäcks. Herrlich locker zergeht er förmlich auf der Zunge. Mit diesem Rezept bereiten Sie die Süßspeise ganz einfach selbst zu.

Windbeutel gehören zu den Lieblingen unter den Gebäcken und süßen Teilchen – und das nicht ohne Grund: Der luftig-lockere Brandteig, meist gefüllt mit einer Creme aus feiner Sahne, lädt wahrlich zum Genießen ein. Zugegeben: Manchmal sehen die pummeligen Teigteilchen etwas unbeholfen aus – vor allem, wenn Sie sich gegenüber prachtvoller Sahnetorten und liebevoll geformter Zimtschnecken in der Bäckerauslage behaupten müssen. Aber genau das macht die luftigen Genusshäppchen doch so sympathisch.

Seinen Ursprung hat das charmante Gebäck übrigens in Frankreich und Italien. Hier wird es liebevoll "Profiterole" genannt, was übersetzt so viel wie "kleines Geschenk" bedeutet. Die kleinen Happen werden süß oder herzhaft gefüllt und mit Vorliebe als Fingerfood auf Buffets oder klassisches Dessert gereicht.

Das Handwerk: Feinster Brandteig

Windbeutel heben sich nicht nur optisch von übrigen Gebäcksorten ab. Zubereitet werden die süßen Teigteilchen nämlich aus feiner Brandmasse oder – um das ganze ein wenig edler klingen zu lassen – aus einer "Choux pastry". Dank dieser entsteht ein luftiges Gebäck ganz frei von Backtriebmitteln wie Backpulver, Natron oder Hefe. Beim Backen entweicht die gebundene Feuchtigkeit nicht als Wasserdampf durch die Kruste aus verkleisterter Stärke, es entstehen Hohlräume, die das Gebäck wunderbar aufplustern.

Damit dem Brandteig-Glück nichts im Wege steht, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Für die Brandmasse werden Wasser und Butter in einen Topf gegeben und zum Kochen gebracht. Sobald die Flüssigkeit kocht, sollte das Mehl sofort auf einen Schlag hinzugefügt werden. Jetzt heißt es rühren was das Zeug hält – nur so vermengt sich alles gleichmäßig. Ist alles eingerührt, wandert der Topf wieder auf den Herd. Rühren Sie so lange weiter, bis sich ein Teigkloß bildet, welcher sich von den Rändern löst und einen weißen Stärke-Film auf dem Topfboden hinterlässt. Bevor die Eier mit dem Brandteig vermengt werden, muss dieser etwas abkühlen, sonst stockt das Ei. Während die Windbeutel im Ofen sind, sollten Sie die Tür geschlossen halten, damit keine Luft entweichen kann. Sind die Gebäckteilchen fertig gebacken, sollten Sie diese bei leicht geöffneter Ofentür auskühlen lassen. Klemmen Sie hierfür einen Kochlöffel zwischen Ofen und Tür, so verhindern Sie, dass das geplusterte Gebäck nicht in sich zusammenfällt.

Facettenreicher Genuss

Vollständig abgekühlt, können die Profiteroles mit den unterschiedlichsten Füllungen gefüllt werden. Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt: Ob klassisch mit einer zarten Vanillecreme, fruchtig süß mit Marmelade oder Obst, mit intensiver Schokoladencreme oder ganz simpel mit einer zitronigen Sahne-Füllung. Auch herzhaft schmeckt der neutrale Windbeutelteig fantastisch. Deftige Käsecremes, würzige Dips oder eine Füllung aus Räucherfisch, Frischkäse und Dill machen das Gebäck zum Highlight auf dem Snack-Buffet.

Rezept für zehn bis zwölf luftige-lockere Windbeutel mit zitroniger Sahnecreme-Füllung

Zutaten

125 Milliliter Wasser

1 Prise Salz

30 Gramm Butter

90 Gramm Weizenmehl, Typ 405

2 Eier

1 Becher Sahne

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Bio-Zitrone (Der Abrieb der Schale)

Zubereitung