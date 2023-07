von Laura Stunz Endlich Feierabend. Auf viel Koch-Aufwand hat jetzt kaum jemand Lust. Dieses One-Pot-Kartoffelgratin mit nur fünf Zutaten ist in Windeseile zubereitet und kocht sich wie von selbst. Das Rezept.

One-Pot-Gerichte sind immer eine gute Idee. Sie sind in Windeseile vorbereitet, kochen sich wie von selbst und verursachen wenig Spül- und Aufräumarbeit. Zudem sind sie dank der langen Gar- und Kochzeit meist besonders aromatisch.

Wie der Name schon verrät, kommen bei One-Pot-Gerichten alle Zutaten in einen Topf oder eine Form und werden zusammen gekocht oder gebacken. Am Ende heißt es dann nur noch: abschmecken und genießen. Der Vorteil: während das Gericht auf dem Herd oder im Ofen vor sich hin schmort, haben Sie reichlich Zeit, um andere Dinge zu erledigen – oder einfach genüsslich auf dem Sofa zu lümmeln und sich aufs Essen zu freuen.

One-Pot-Rezepte sparen Zeit, Aufwand und Putzarbeit

Wie wäre es also demnächst mal mit einem leckeren One-Pot-Kartoffelgratin? Die Vorbereitung der cremigen Ofenspeise dauert maximal 15 Minuten, dann wandert alles ins Backrohr und gart fröhlich vor sich hin. In der Originalvariante genossen benötigt das Rezept lediglich fünf Zutaten, die meist Jedermann daheim hat: neben Kartoffeln wandern Sahne, Milch, Reibekäse sowie Gewürze mit in die Form. Wenn Sie Lust auf Abwechslung haben oder Ihr Kühlschrank doch mehr hergibt, scheuen Sie nicht davor, das Kartoffelgratin ein wenig aufzupeppen.

Gemüse jeglicher Art eignet sich bestens dazu, vor dem Backen unter die Kartoffelscheiben gehoben zu werden. Besonders schmackhaft sind Lauchzwiebeln, Porree, fein gehobelte Zucchini und/oder Pilze. Für Fleischesser geben auch gebratenes Hackfleisch, Speckwürfel oder Schickenstreifen reichlich Pepp ins Gratin, Veganer und Vegetarier können auf Tofu und Fleischalternativen zurückgreifen. Auch toll: mit verschiedenen Gewürzen herumzuexperimentieren und das One-Pot-Gericht so abwechslungsreich zu gestalten. Unten finden Sie einige Anregungen zur Gestaltung Ihres Gratins.

Tipp: Verwenden Sie nach Möglichkeit unbedingt festkochende Kartoffeln. Sie werden beim Backen schön weich, behalten aber trotzdem ihren Biss.

Rezept für ein cremiges One-Pot-Kartoffelgratin

Zutaten

600 g Kartoffeln, festkochend

150 ml Sahne oder eine pflanzliche Alternative

200 ml Milch oder eine pflanzliche Alternative

150g Reibekäse oder eine pflanzliche Alternative

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Den Backofen auf 200 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. Sahne, Milch und Gewürze nach Gusto vermengen. Die Knoblauchzehen schälen, pressen und dazu geben. Alles aufkochen und etwa fünf Minuten köcheln lassen. Die Kartoffeln schälen und in Scheiben hobeln. Eine Auflaufform einfetten. Die Sauce mit den Kartoffelscheiben vermengen, in die Form geben mit Käse bestreuen und circa 30 Minuten im vorgeheizten Backofen backen, bis der Käse goldbraun ist.

Rezepte von Sternekoch Anton Schmaus Döner-Pasta: So kochen Sie das Leibgericht der Nationalelf 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Birchermüsli





GRANOLA

• 10 g Weizenvollkornflocken

• 10 g Gerstenvollkornflocken

• 10 g Roggenvollkornflocken

• 10 g glutenfreie Haferflocken

• 100 g Leinsaat

• 100 g Sonnenblumenkerne

• 100 g gepoppter Amaranth

• 100 g gepoppter Buchweizen

• 100 g Honig

• 50 ml Olivenöl

• 40 g Muscovado-Zucker





BIRCHERMÜSLI

• 40 g Quinoa

• 110 g glutenfreie Haferflocken

• 25 g Haselnussgrieß

• 100 ml Mandelmilch

• 200 g laktosefreier Naturjoghurt

• 2 TL Honig

• Zimt

• Zitronenabrieb

• (laktosefreie) Sahne





ZUM ANRICHTEN

• Apfelstücke

• Blaubeeren

• Himbeeren

• Gojibeeren

• Granola

(siehe Teilrezept)





GRANOLA

Alle Zutaten miteinander mischen und bei 180 °C Umluft im Backofen rösten. Nach 5 Minuten gut durchmischen und den Vorgang so lange wiederholen, bis das Granola eine goldgelbe Färbung angenommen hat.

BIRCHERMÜSLI

Quinoa, Haferflocken, Haselnussgrieß, Mandelmilch, den Joghurt sowie Honig, Zimt und Zitronenabrieb in eine Schüssel geben und über Nacht einweichen, am nächsten Tag geschlagene, auf Wunsch laktosefreie Sahne unterheben, mit Honig abschmecken.

ANRICHTEN

Das Birchermüsli mit frischen Früchten, zum Beispiel mit Apfelstü- cken, Blaubeeren, Himbeeren, Gojibeeren, sowie Granola ausgarnieren.



Mehr

Lust auf Abwechslung? Hier ein paar Anregungen für spannende Kartoffelgratin-Varianten: