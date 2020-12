Hunderte Gäste eines "Drive Through" in den USA beteiligten sich an der Spendier-Aktion. (Symbolbild)

Hunderte Gäste eines "Drive Through" in den USA beteiligten sich an einer spontanen Spendier-Aktion und machten den nachfolgenden Gästen eine Freude, indem sie deren Bestellung bezahlten.

Es begann mit einem Mann in Spendierlaune. Bei seinem Einkauf in einem "Drive Through"-Restaurant im amerikanischen Brainerd, hatte der kurzerhand das Essen des nachfolgenden Autos mitbezahlt. Eine kleine vorweihnachtliche Geste, die eine Kettenreaktion auslöste. Am Ende beteiligten sich mehr als 900 Gäste des Restaurants an der spontanen Aktion, die sich über zweieinhalb Tage erstreckte.

Solche sogenannten "Pay-it-forward"-Ketten seien nichts Neues. Immer mal wieder käme das vor, berichtete die Managerin des Dairy-Queen-Restaurants Tina Jensen "CNN". Allerdings erstreckten sich diese Ketten normalerweise nicht über einen so langen Zeitraum, sondern verebbten nach 15, 20 Fahrzeugen. Nicht diesmal.

Vorweihnachtliche Geste

Jensen berichtet, dass die letzten Kunden am Donnerstag und Freitag sogar Geld hinterlegt hätten, damit die Kette am kommenden Tag fortgesetzt werden konnte. Heidi Bruse war Teil der Aktion, "CNN" erzählte sie: "In Zeiten wie diesen stellt es irgendwie den Glauben an die Menschheit ein wenig wieder her. Derzeit sieht man in der Welt eine Menge Wut, Spannungen und egoistisches Verhalten." Was sie aber dort erlebt habe, sei reine Freundlichkeit gewesen. Es sei nicht das kostenlose Eis, dass sie an der Aktion gefreut habe, "die Geste war so viel wertvoller".

Auch die Mitarbeiter des Restaurants halfen mit. Sie hätten nach einiger Zeit angefangen, die Leute zu ermutigen mitzumachen, indem sie ihnen erzählten, wie viele Autos sich bereits beteiligt hätten. "Die Leute fingen an, sich darüber zu freuen und es ging einfach weiter", berichtete die stellvertretende Managerin Sandra Quam gegenüber "CBS News". Auf Facebook wurde der Fortschritt der Spendier-Kette dokumentiert, was viele erst ermutigte, sich überhaupt in die Schlange des Drive-Through einzureihen.

