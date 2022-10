"The Taste"

"The Taste" Ente gut, alles gut: Fruchtig-deftige Geschmacksexplosion mit asiatischem Flair

Ein Entengericht aus der Kochshow "The Taste. Diesmal von Gary Loen, dem Sieger aus Staffel 6.

Er galt als Außenseiter und drehte am Ende trotzdem allen die lange Nase: Gary Loen. Der Florist aus Amsterdam schnappte sich in Staffel 6 der Kochshow "The Taste" den Titel. Unterstützt wurde er dabei von Spitzenkoch Roland Trettl. Zum Siegermenü 2018 gehörte auch dieses Entengericht mit Pflaumensauce, Topinamburpüree und Birnenperlen.

"The Taste"-Rezept: Ente mit Pflaumensauce

Portionen 4 (Hauptgericht)

Zeit: 1 Stunde

Zutaten für das Fleisch:

4 weibliche Entenbrüste (à ca. 180 g)

1 TL 5-Gewürze-Pulver

2 EL Traubenkernöl

1 EL Sonnenblumenöl

12 Minzeblätter

Für die Gurke:

100 g Zucker

1 Scheibe Ingwer (1 cm)

1 Kaffir-Limettenblatt

1 Stängel Zitronengras

300 ml Rieslingessig

1 Salatgurke

Für die Sauce:

3 Pflaumen

4 EL brauner Zucker

1 EL Butter

2 EL Reisessig

2 EL schwarzer Reisessig Chinkiang (alternativ dunkler Balsamico-Essig)

1 Spritzer Limettensaft

½ TL frisch geriebener Ingwer

2 EL Sojasauce

Für die Jus:

1 Zwiebel

1 EL Sonnenblumenöl

1 Scheibe Ingwer (1 cm)

50 ml roter Portwein

50 ml Madeira

200 ml Geflügelfond

Für das Püree:

400 g Topinambur

2 Schalotten

4 weiße Champignons

1 EL Butter

150 ml trockener Weißwein

100 g Sahne

100 ml Gemüsefond

½ EL Crème fraîche

frisch geriebene Muskatnuss

Salz

Für die Perlen:

2 feste Birnen

100 g Nussbutter

Abrieb und Saft von ½ Bio-Limette

Für den Crunch:

50 g Erdnusskerne

2 Schalotten

400 ml Sonnenblumenöl

Außerdem: Vakuumbeutel, Vakuumierer, Sous-vide-Garer, Perlenausstecher

1. Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Haut der Entenbrüste vorsichtig ablösen und das Fleisch von Fett und Sehnen befreien. Die Abschnitte beiseitelegen. 5-Gewürze-Pulver und Traubenkernöl mischen. Das Fleisch damit gut einmassieren, mit dem Würzöl in einem Vakuumbeutel fest verschließen und im Wasserbad bei 56 °C 30 Minuten garen. Die Entenhaut auf einem mit Backpapier belegten Blech ausstreichen und im heißen Ofen etwa 30 Minuten kross backen, dabei nach der Hälfte der Zeit wenden. Für den Crunch die Erdnüsse im heißen Ofen 10 Minuten mitgaren.

2. Für die Gurke den Zucker mit 100 ml Wasser, geschältem Ingwer, Kaffir-Limettenblatt und gewaschenem Zitronengras aufkochen. Ist der Zucker vollständig aufgelöst, den Topf vom Herd ziehen und den Essig einrühren. Die Gurke waschen, schälen und das Fruchtfleisch längs um die Kerne herum in 3 mm dicke Streifen schneiden. Die Streifen bis zum Servieren im Essigsud marinieren. Inzwischen für die Sauce die Pflaumen waschen, halbieren, entsteinen und in Stücke schneiden. In einem Topf Zucker und Butter leicht karamellisieren. Pflaumen und beide Essige dazugeben und bei niedriger Hitze 25–30 Minuten einkochen. Bei Bedarf etwas Wasser dazugeben. Erdnusskerne und krosse Entenhaut aus dem Ofen nehmen.

"The Taste: Die besten Rezepte aus Deutschlands größter Kochshow – das Siegerbuch 2018" ist im Tre Torri Verlag erschienen, 144 Seiten, 14,99 Euro.

3. Für die Jus die Zwiebel schälen und fein würfeln. Das Sonnenblumenöl erhitzen und die Zwiebelwürfel darin mit den Fleischabschnitten sowie dem geschälten Ingwer bei mittlerer Hitze glasig schwitzen. Mit Portwein und Madeira ablöschen, die Flüssigkeit fast vollständig einkochen. Den Fond angießen und um die Hälfte reduzieren. Währenddessen für das Püree die Topinambur sorgfältig waschen, trocknen, schälen und in Stücke schneiden – die Schalen aufheben. Die Schalotten schälen und fein würfeln. Die Champignons putzen, bei Bedarf trocken abreiben und hacken. Die Butter in einem Topf erhitzen. Topinambur, Schalotten und Champignons darin bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit fast vollständig einkochen. Sahne und Fond angießen und die Topinambur 15–20 Minuten weich kochen.

4. Die Birnen schälen und feine Perlen ausstechen. Die Nussbutter in einem kleinen Topf erhitzen, den Topf vom Herd ziehen und die Perlen in der warmen Butter ziehen lassen. Die weiche Topinambur abgießen, die Flüssigkeit auffangen. Die Stücke mit der Crème fraîche cremig mixen. Mit Muskat und Salz abschmecken. Warm halten. Die Sauce durch ein feines Sieb streichen und mit Limettensaft, Ingwer und Sojasauce abschmecken. Die weichen Birnenperlen abgießen und mit Limettenabrieb und -saft marinieren.

5. Für den Crunch die Schalotten schälen und in feine Ringe schneiden. Das Sonnenblumenöl in einem kleinen Topf auf 160 °C erhitzen und die Ringe darin goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen. 1 Handvoll Topinamburschalen ebenfalls goldbraun frittieren, abtropfen lassen und salzen. Entenhaut, Schalotten, Topinamburschalen und Erdnüsse fein hacken und mischen. Die Gurkenstreifen aus dem Sud heben, mit Küchenpapier abtupfen und kleine Kreise ausstechen.

"Amalfi-Küche" Der Sommer ist vorbei? Diese Gerichte beamen Sie in Italiens Süden 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Spaghetti alla Puttanesca: Pasta mit scharfer Soße

Man sagt, dass einst die "Damen der Nacht" diese feurige Köstlichkeit erfanden, um mit einem schnellen Pastagericht für zusätzliche amouröse Energie zu sorgen. Unsere Freundin Michelina hat uns diese Version gezeigt, die mit frischen Kirschtomaten anstelle von konservierten hergestellt wird. Ich liebe die kräftigen, würzigen Aromen dieser Sauce und koche sie regelmäßig für schnelle Mittagessen.

Für 4 Personen

350 g Spaghetti



Für die Sauce

3 EL filtriertes Olivenöl

1 große Zehe Knoblauch, abgezogen und grob zerstoßen

1⁄2–1 kleiner roter Peperoncino (je nach Schärfe bemessen und optional entkernt), fein gehackt

2 gehäufte EL schwarze Oliven, entsteint und halbiert

1 gehäufter EL eingelegte Kapern, abgegossen (falls gesalzene Kapern verwendet werden, diese gut abspülen)

6 gesalzene (oder in Öl eingelegte) Sardellen

1 große Handvoll frische glatte Petersilie, fein gehackt

350 g frische Kirschtomaten, geviertelt (alternativ Kirsch- oder Datteltomaten aus der Dose)

Salz (optional, zum Abschmecken)

Die Spaghetti in einem großen Topf mit gut gesalzenem, kochendem Wasser aufsetzen.

Für die Sauce das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und den Knoblauch sowie den Peperoncino darin anschwitzen, gefolgt von den Oliven, den Kapern und den Sardellen. Häu- fig umrühren, dabei die Sardellen zerkleinern. Die Petersilie unterrühren und dann nach 2 Minuten die Tomaten. Die Sauce erneut abschmecken und noch ein paar Minuten köcheln lassen.

Sobald die Spaghetti fertig sind, sie mit einer Pastazange aus dem Topf heben und direkt in die Pfanne mit der Sauce geben, zusammen mit etwas Kochwasser, um die Sauce zu strecken. Durchschwenken und sofort servieren.

Variation:

Anstelle von frischen Tomaten kann man auch geschälte Tomaten aus der Dose oder Passata verwenden und statt der Sardellen zuletzt eingelegten Thunfisch unterheben. Mehr

6. Die Entenbrüste aus dem Vakuumbeutel nehmen und mit Küchenpapier leicht abtupfen. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin bei starker Hitze von beiden Seiten kurz anbraten. Die Brüste in Tranchen aufschneiden. Die Minze waschen, trocken schütteln und in feine Streifen schneiden. Die Pflaumensauce pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Die Jus durch ein feines Sieb gießen und 2 EL Pflaumensauce untermischen.

7. Auf jedem Teller einen Klecks Topinamburpüree ausstreichen. Die Entenbrusttranchen auflegen und mit der Pflaumensauce beträufeln. Die Jus rundherum angießen. Gurke und Birnenperlen darauf verteilen, mit der Minze garnieren und mit dem Crunch bestreut servieren.

Derzeit läuft immer mittwochs ab 20.15 Uhr die Jubiläumsstaffel von "The Taste" auf Sat.1. Mit dabei sind Frank Rosin, Alex Kumptner, Alexander Herrmann und der Titelverteidiger Tim Raue.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.