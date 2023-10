Kinder sollen Milch trinken, damit sie groß und stark werden. Käse schließt den Magen. Und gegen das Völlegefühl nach einem zu großen Mahl hilft Schnaps, denn der, so heißt es, kurbelt die Verdauung an. Sie halten sich hartnäckig, die Mythen rund ums Essen. Aber nicht immer sind sie der Weisheit letzter Schluss, oftmals entbehren sie sogar jeglicher Grundlage und sind schlicht und einfach falsch.

Da wäre zum Beispiel der gute alte Schnaps. Er soll dem Körper dabei helfen, schneller zu verdauen. Tut er aber nicht. Der Alkohol entspannt zwar sozusagen der Magen, dadurch wird er aber eher träge. Anstelle so richtig Gas zu geben, wird die Fettverbrennung gehemmt. Das bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man mit dem Kurzen nach dem Essen bewirken wollte.

Fakt oder Unsinn?

Besser als sein Ruf hingegen ist das Hühnerei. Immer wieder ist die Rede davon, dass zu großer Eierkonsum schlecht für den Cholesterinspiegel ist. Eier enthalten viele wichtige Nährstoffe. Darunter Mineralstoffe wie Zink und viele Vitamine. Außerdem enthalten Hühnereier Lecithin, das ist gut für die Darmschleimhaut und für die Leber. Das Ei am Morgen muss also nicht vom Frühstückstisch verbannt werden, es ist sogar gesund.

Und dann wäre da noch die Regel: Einmal am Tag muss etwas Warmes in den Magen. Auch das ist Unsinn. Ob warm oder kalt ist irrelevant, wenn es um gesunde Ernährung geht. Ausgewogen muss das Essen sein. Ob man von zu intensivem Biergenuss wirklich einen Bierbauch bekommt, Karotten die Sehfähigkeit verbessern oder Nüsse Dickmacher sind, erfahren Sie in der obigen Fotostrecke.