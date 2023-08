von Eugen Epp Der Preis ist fast zu gut, um wahr zu sein: In einem Café in Italien kostet der Espresso nur 70 Cent. Dafür müssen die Gäste den Rest allerdings selbst beisteuern.

Ein Espresso für 70 Cent – das gibt es heute noch? Zumindest in einem Café in der italienischen Gemeinde Millesimo. Das Dorf in Ligurien gilt als einer der schönsten Orte in Italien. Den Espresso zum Spottpreis bekommt man im "Bottega del caffè" allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Wer nämlich statt der üblichen 1,20 Euro nur 70 Cent für das Getränk zahlen möchte, muss den Rest selbst mitbringen. Das bedeutet: Tasse, Löffel – wer möchte, auch Zucker. In einer Zeit, in der vor allem Italien mit stark steigenden Preisen in der Gastronomie Schlagzeilen macht, eine ungewöhnliche Maßnahme. Der niedrige Preis sei "eine Provokation", gibt Valentina Venturino zu, die das Café zusammen mit ihren Eltern betreibt: "Aber wir wenden den Sonderpreis wirklich an."

Hohe Preise in Italien machen Schlagzeilen

Damit will das kleine Lokal einen Kontrapunkt setzen zu den Geschichten, die man in diesem Sommer sonst so aus dem Land hört. Ständig kommen neue Absurditäten ans Licht: Ein Café berechnete seinen Kunden zwei Euro dafür, ein Sandwich zu halbieren. Ein anderes Restaurant setzte ebenfalls zwei Euro zusätzlich auf die Rechnung, weil eine Mutter einen zusätzlichen Teller für ihre Tochter haben wollte, damit sie sich ein Gericht teilen konnten. Viele Touristen empfinden das als Abzocke.

Solche Vorfälle waren es, die das "Bottega del caffè" zu der ungewöhnlichen Aktion bewegten. Zuerst habe ihr Vater nur über den "Preiskrieg" in Restaurants, Cafés und Bars Witze gemacht, dann sei daraus ein ernsthaftes Projekt entstanden, erzählte Valentina Venturino der italienischen Zeitung "La Stampa": "Es erschien uns eine gute Idee, die mit dem Preisanstieg bei Rohstoffen verbundenen Preissteigerungen auszugleichen, damit der Kunde nicht auf den Genuss eines guten Kaffees oder eines Frühstücks bei uns verzichten muss."

So spart das Café zum Beispiel die Kosten für die Spülmaschine und kann diese Ersparnis an die Kunden weitergeben. Die neuesten Online-Rezensionen sind zumindest sehr positiv – vielleicht macht das Beispiel bald Schule.

Quellen: "La Stampa" / La Bottega del caffé

