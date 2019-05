Die Deutschen lieben es deftig: Bei der Essensauswahl in Kantinen hat die Currywurst mit Pommes frites nach einer Menü-Hitliste des Kantinenkostanbieters Apetito auch 2018 den Spitzenplatz belegt - ungeschlagen seit 27 Jahren. Erfolgreichster Aufsteiger in der Gunst der Kantinenbesucher war aber der Alaska-Seelachs mit Petersilienkartoffeln, der das Schnitzel mit Röstkartoffeln vom zweiten Platz in der Publikumsgunst verdrängte, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung heißt.

Betriebskantinen, Senioren sowie Kitas und Schulen befragt

Das Unternehmen aus Rheine (Nordrhein-Westfalen) beliefert täglich Betriebskantinen, Senioreneinrichtungen sowie Kitas und Schulen. Außerdem ist Apetito mit der Marke Costa nach eigenen Angaben Marktführer im Lebensmittelhandel in den Bereichen Fischfilets, Schalen- und Krustentiere sowie Weichtiere.

Die Top-3-Menüs in Seniorenheimen

Deutliche Unterschiede beobachtet der Verpflegungsanbieter zwischen den Konsumvorlieben in Kantinen, Seniorenheimen und Kindergärten. Bei den Senioren dominieren demnach traditionelle Gerichte das Beliebtheitsranking:

Rinderroulade mit Soße, Salzkartoffeln und Rotkohl Königsberger Klopse mit Rote Bete und Salzkartoffeln Grüne-Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch

Die Beliebtesten Gerichte in Kitas und Schulen

Gesünder als bei den Erwachsenen geht es in Kindertagesstätten und Schulen zu:

Tomatensuppe mit Reis und Rindfleischklößchen Vegetarische Linsensuppe Hühnerfrikassee mit Erbsen und Reis

Insgesamt steige die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten, betonte Apetito-Chef Guido Hildebrandt.