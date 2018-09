An Geburtstagen bieten manche Einrichtungen in den USA ihren Gästen gern etwas Besonderes: Freidrinks, ein kostenloses Eis oder auch ein Größen-Update beim Pizzalieferdienst sind Goodies, die viel für zur Kundenbindung und -zufriedenheit beitragen. Das Restaurant Montana Club in Missoula, Montana, gewährt Geburtstagskindern einen Rabatt in der Höhe ihres Alters. So erhält ein Zehnjähriger 10 Prozent, ein 40-Jähriger 40 Prozent und so weiter.

9 Prozent der Summe gab es in bar

Helen Self wollte an ihrem 109. Geburtstag genau dieses Angebot nutzen und ließ sich ihr Geburtstagsmenu kredenzen, für das sie nach Abzug des Rabattes keinen einzigen Cent zahlen musste. Im Gegenteil. Der sehr korrekte Inhaber händigte der alten Dame die überschüssigen 9 Prozent in bar aus, wie der Fernsehsender ABC-News berichtete. Helen habe sich darüber sehr gefreut, bedankte sich herzlich und dürfe natürlich im kommenden Jahr zu ihrem 110. Geburtstag gern wieder kommen, wie ihr der Restaurantinhaber versicherte.