An kühlen oder nassen Tagen tut eine heiße Kartoffelsuppe besonders gut.

Sie ist nicht nur wahnsinnig lecker, sondern steckt auch voller Vitamine.

Das Tolle an dieser Kartoffelsuppe: Sie ist äußerst schnell zubereitet.

Alles was Sie dafür brauchen:

450 g Kartoffeln

2 große Zwiebeln

1 L Gemüsebrühe





Zuerst waschen Sie die Kartoffeln gründlich ab, schälen sie aber nicht.

Anschließend schneiden Sie die Kartoffeln in kleine Stücke.

Danach schälen Sie die Zwiebeln und hacken diese in grobe Stücke.

Als nächstes bringen Sie die Gemüsebrühe zum Kochen.

In die Gemüsebrühe kommen anschließend die geschnittenen Kartoffeln und Zwiebeln.

Bei mittlerer Hitze muss die Suppe abgedeckt für etwa 20 Minuten köcheln.

Danach mixen Sie alles mit dem Stabmixer.

Die fertige Suppe können Sie zum Schluss nach Belieben Würzen.

