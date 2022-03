"Das Teilen einer Mahlzeit überschreitet kulturelle Grenzen, es steht für Solidarität und Frieden", schreiben die Initiatoren der Aktion "Make Borscht Not War". Dahinter stehen der ukrainische Koch Ievgen Klopotenko, die "Kitchen Guerilla" und das Festival "Ukrainian Days" in Hamburg. Ihre Idee: Weltweit miteinander Borschtsch zu kochen, zu teilen und so in Solidarität mit der Ukraine für Frieden einzustehen. Unter anderem soll mit dem Hashtag #makeborschtnotwar ein weltweiter Spendenaufruf initiiert werden, die Spendengelder sollen gebündelt und gezielt für humanitäre Hilfe eingesetzt werden. "Ich will eine menschliche Brücke über die Küche schlagen, über das Essen, das die unterste Linie der Lebenspyramide bildet – auf der Grundlage von Rezepten, die ebenfalls keine Grenzen haben", sagt Koral Elci von der Kitchen Guerilla.

Borschtsch für den Frieden

Ievgen Klopotenko, der auch als ukrainischer Jamie Oliver bezeichnet wird, betreibt ein Fine-Dining-Restaurant für in Kiew. Dort serviert er eine ukrainische Küche, die für alle zugänglich sein soll. Auch jetzt noch im Krieg. Anstelle von Touristen kocht er jetzt für Freiwillige, für Menschen in Bunkern, fürs Militär. Die Ukraine, seine Heimat, möchte er nicht verlassen. "Wer heute Borschtsch kocht, rückt näher an uns heran. Das ist das Schöne beim Kochen. Man kann das Gericht auf der ganzen Welt kochen und so uns, die leiden, helfen", sagt Klopotenko im Gespräch mit dem stern. Klopotenko möchte, dass der Borschtsch als Unesco-Weltkulturerbe eingestuft wird, und zwar als ukrainisches Kulturgut. Was ihm an dem Gericht so gefällt: "Früher gingen die Menschen in den Garten und packten alles, was sie fanden in den Borschtsch. Die Rote Bete sollte man nur nicht vergessen. Die Suppe sollte süß-sauer sein, dafür nimmt man Tomatensaft, Essig oder Zitronensaft. Zusätzlich sollte man eine Rauchnote hinzufügen. In Form von geräucherter Wurst, geräuchertem Fleisch oder geräucherter Paprika. Dann hat man einen perfekten Borschtsch."

Vier seiner Borschtsch-Rezepte hat der ukrainische Koch verraten, eins ist neuinterpretiert von der Kochunit Kitchen Guerilla.