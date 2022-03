"Lecker muss nicht teuer sein" lautet das Konzept der neuen Show "Chefkoch TV", die Sternekoch Alexander Herrmann ab heute moderiert. Der stern hat mit ihm übers Kochen mit geringem Budget und den Reiz des Selberkochens gesprochen. Dabei hat er auch sein "Mal-eben-schnell-zuhause-gemacht"-Rezept verraten.

Wissen Sie, was eine Packung Butter kostet, Herr Herrmann?

Da muss ich wie Olaf Scholz leider passen. Aber zumindest weiß ich, was der Sprit kostet! (lacht)

Sie moderieren die neue Kochshow Chefkoch TV. Deren Motto lautet "Lecker muss nicht teuer sein". Vier ambitionierte Hobbyköch:innen treten über eine Woche hinweg gegeneinander an. Sie haben in der Regel 4,99 Euro für zwei Portionen zur Verfügung. Eine Packung Haushaltsbutter kostet ungefähr 1,80 Euro. Das ist schon sportlich.

Es wird so gekocht wie zuhause. Die Hobbyköche müssen genau überlegen, was sie einkaufen und welche Produkte sie verwenden wollen. Dann liegt auf der Küchenzeile eben nur eine halbe Gurke oder ein Viertel Kopf Weißkraut. Was aber nicht heißt, dass man daraus nichts Gutes zaubern kann. Die Rezepte sind alltagstauglich, in 30 Minuten fertig und erfreuen dabei noch Herz und Seele. Diese Ehrlichkeit und Verbindlichkeit finde ich so großartig. Bei der Küchenschlacht beispielsweise gibt's kein Preislimit. Wer Hummer und Dry-Aged-Entrecôte verwenden möchte, darf dies gern tun. Und ist sofort 100 Euro los.

Was würden Sie für 4,99 Euro kochen?

Das ist so eine Standardfrage (lacht). Gebratenes Gemüse, eine selbst gemachte Mayonnaise und Rosmarin-Kartoffeln aus dem Ofen. Oder ein Gemüsecurry, heimatlich oder fernöstlich abgeschmeckt.

Also mehr als Gemüse geht bei dem Budget nicht.

Mit Gemüse ist man auf alle Fälle gut beraten. Die meisten Teilnehmer machen ihre Nudeln immer selbst, das kostet einen Bruchteil der Supermarktnudeln.

Gibt's einen Trick, wie man in jedes Gericht etwas Wumms reinbekommt?

Zwei sogar! Entweder man kauft sich einen Bio-Speck. Bio ist mir dabei wichtig, weil man nicht viel davon benötigt. Durch das Ausbraten vom Speck erhält man eine gewisse Intensität. Wenn man das vegetarisch möchte, und da ist noch keiner draufgekommen, nimmt man gesalzene Rauchmandeln.

Die man unters Gemüse mischt?

Genau, grob hacken und ins Gemüse geben. Man erhält dann durch die Salzigkeit und dem Geräucherten der Mandel ein rustikales und tiefgründiges Geschmackserlebnis.

Tipp notiert! Chefkoch TV ist ihr neuestes Engagement. Davor gab's das Kochduell, die Küchenschlacht, The Taste, Kitchen Impossible … Die wievielte Kochshow ist das eigentlich für Sie?

Ich bin seit 1996 dabei, ich habe aufgehört zu zählen. Aber jede Kochshow hatte ihre eigenen Herausforderungen. Das Kochduell war mein Eintritt in die Fernsehwelt, die Küchenschlacht aber war unsere Schule. Keiner von uns konnte vor zehn Jahren moderieren, da haben wir uns im Nachmittagsprogramm ausprobieren dürfen, ohne sofort wieder rauszufliegen.

Haben Sie in all den Jahren je etwas gesehen, was Sie abgeschreckt oder so gar nicht geschmeckt hat?

Vieles (lacht). Was den meisten aber sehr schwerfällt, ist, die Teller appetitlich anzurichten. Es gibt zum Teil kein gelerntes Gefühl von Proportionen. Und natürlich gibt es Kombinationen, die ich nicht toll finde. Beispielsweise pochierter Fisch mit Kiwi.

Iiiiih.

Aber es ist ja nicht mein Geschmack, der zählt, sondern der der Kandidaten. Das respektiere ich.

Gibt es auch etwas, was Sie noch von den Hobbyköch:innen lernen können?

Wenn's traditionell oder kulturell wird, auf jeden Fall. Beispielsweise wenn's um türkische Küche geht und der Frage, wie sich Schawarma und Kebab unterscheidet.

Die Chefkoch-Community zählt sechs Millionen User. Kochen ist in, die Pandemie hat das noch angefeuert. Was glauben Sie, macht den Reiz des Selbstkochens aus?

Essen kochen ist wie ein Buch lesen. Die Menschen können entspannen. Zudem kreiert man etwas, womit man sich selbst belohnt. Man erhält sofort Feedback, ob's schmeckt oder nicht. Selbstkochen ist eine Mischung aus Applaus, Kreativität und Ehrlichkeit. Etwas, wonach sich viele Menschen sehnen, vor allem in Krisenzeiten.

Was ist Ihr "Mal-eben-schnell-zuhause-gemacht"-Rezept?

Lachen Sie nicht, aber es ist Schnittlauchbrot. Deshalb weiß ich auch nicht, was Butter kostet, weil ich sie nicht selbst einkaufe. Man kann mich auch nicht allein in den Supermarkt lassen …

Wieso denn das?

Ich muss richtig satt sein, sonst kaufe ich nur Unsinn ein. Ich lasse mich von den bunten Bildern so einfangen und stehe dann völlig fasziniert vorm Chipsregal. Wissen Sie, wie viele Sorten es da gibt? Dann sehe ich Chips mit Currywurstgeschmack.

Sehr ungesund.

Das weiß ich ja, und trotzdem muss ich diese Chips dann unbedingt probieren.

Deshalb gehen Sie nicht einkaufen…

… deshalb gibt's bei mir eben nur Schnittlauchbrot. Davon bin ich der größte Fan, weil Brot und Butter für mich nach Heimat schmecken. Ich bestreiche dann eine Scheibe Sauerteigbrot dick mit Butter, riesele Fleur de Sel und Schnittlauch drüber und bin im Himmel.

Die neue Kochshow "Chefkoch TV" ist ab dem 7.3.2022 von Montag bis Freitag um 11 Uhr Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+ zu sehen.