"Ich denke, es gab ein großes Kommunikationsdefizit von seiten unserer Stadt", sagt Küchenchef Fabio Picchi aus Florenz gegenüber der italienischen Tageszeitung "La Nazione". Er fühle sich schuldig. "Was haben wir diesen Mädchen nur vermittelt, die hierher kamen, um zu studieren und in einem ruhigen Moment versuchten, das typischste Gericht unserer gastronomischen Kultur zu kochen?"

Drei amerikanische Studentinnen in den Zwanzigern versuchten in einer Altstadt-Wohnung in Florenz Pasta zu kochen. Dabei setzten sie die Küche unter Feuer. Was war passiert?



Sie wollten Pasta kochen. Nur ging das dem Bericht zufolge gehörig schief. Die Feuerwehr musste anrücken, nachdem die Studentinnen Nudeln in einen Topf ohne Wasser gaben. Die Pasta fing sofort Feuer, die Flammen beschädigten das Inventar in der Küche.

Das ist nicht lustig

"Wir haben die Pasta ohne Wasser auf den Herd gestellt, wir dachten, man würde sie so zubereiten", argumentieren die Studentinnen nach dem Vorfall. Das regt zum Schmunzeln an? Küchenchef Picchi findet das überhaupt nicht lustig und appelliert an die Italiener, sich Gedanken darüber zu machen. "In Wirklichkeit gibt es wenig zu lachen. Es ist zu leicht, einen Witz zu machen, aber wir müssen darüber nachdenken: Warum ist so etwas ausgerechnet mit einem italienischen Gericht passiert?"

Damit so etwas nie wieder vorkommt (zumindest bei den Studentinnen), geht Picchi pragmatisch vor: Der Küchenchef gibt den Studentinnen vier Stunden gratis Kochunterricht. In dieser Zeit sollen die Frauen die Grundlagen der italienischen Küche lernen und verstehen.



