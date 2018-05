Kersten Nordbruch ist Bio-Bauer. Einst wurde der Milchhof seines Vaters konventionell bestellt. Heute soll alles anders gehen: ökologisch und hochtechnisiert. Das kostet jede Menge Geld. Über die Problematik der Umstellung berichtet die ARD im Regionalmagazin "buten un binnen".



Es war ein Prozess über zwei Jahre. "Die Umstellung auf Bio hat uns sehr viel gekostet – viel Geld, aber auch viel Zeit." Wer ökologisch wirtschaftet, muss seine komplette Landwirtschaft umkrempeln. Wer Milchkühe hat, muss auch gewährleisten, dass das Futter der Tiere biologisch ist. Das heißt, Pflanzenschutzmittel auf der Wiese waren ab sofort tabu. Biofutter bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Milchkuh weniger Milch abgibt. Sodass die Einnahmen des Bauern sinken. Alles Nachteile, die der junge Landwirt in Kauf genommen hat. Zusätzlich wurden für die 170 Milchkühe drei Melkroboter angeschafft. Das ging nur über Kredite. Wenn Kersten Nordbruch den Hof seines Vaters komplett übernimmt, dann auch mit den Schulden.



Mehr Lebensqualität durch Bio-Produkte



"Die Lebensqualität ist besser geworden", sagt der 22-jährige Kersten Nordbruch, seit sie auf Bio umgestellt haben. Und Vater Lars ermutigt seinen Sohn darin, zu investieren. "Wir müssen zukunftsweisende Entscheidungen treffen, dass wir auch noch in ein paar Jahren mit zwei Familien davon leben können."

Alles wird darauf ausgelegt, effizienter zu werden. Deshalb setzt Kersten Nordbruch auf Digitalisierung. Konventionell findet er persönlich zu schnelllebig, alles wird auf Maximalprofit getrimmt. Bio hingegen ist für ihn entspannter, für die Biomilch bekomme er mehr Wertschöpfung, das ist für den jungen Landwirt wichtig.



Kersten Nordbruch geht auf die landwirtschaftliche Unternehmerschule in Oldenburg und bildet sich in Betriebswirtschaft weiter. Für ein Projekt pflanzt er eiweißreiches Futter für seine Tiere an - Soja und Lupinen. "Eiweiß ist im biologischen Landbau knapp und teuer. Wenn wir es selber anbauen könnten, wäre es natürlich günstiger", sagt Nordbruch. Investition in die Zukunft und in neue Technologien für die Landwirtschaft bleibt für Kersten und später für seine Nachfolger ein Muss.



Sehen Sie die ganze Sendung hier!