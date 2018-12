Bratapfel mit Snickers und Vanillesauce

2 Portionen Arbeitszeit: 20 Min. / Back-/Kochzeit: 30 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel





Zutaten:



Für die Äpfel:

2 säuerliche Äpfel (Boskoop, Gravensteiner oder Cox Orange)

50g Studentenfutter

5 EL Milch

2 EL Honig

1 Snickers

10g Marzipan

Für die Vanillesauce:



3 Eigelb

2 EL Zucker

2 EL Vanillezucker

1 EL Stärke

300 ml Milch

1 Vanilleschote

Zubereitung:

Den Deckel aufschneiden und die Äpfel aushöhlen. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Studentenfutter, Honig, Milch und Snickers in einem Mixer klein hacken. Die Masse in die Äpfel füllen und oben drüber mit Marzipanflocken garnieren. Nun ab mit den Äpfeln in den Ofen für 20 Minuten. Währenddessen macht ihr euch an die Vanillesauce. Dafür: Eigelb, Zucker, Vanillezucker und Stärke in einem Topf glatt rühren. Dann das Mark aus der Schote ziehen und beides (also Mark und Schote) in den Topf geben. Nun auf kleiner Flamme schlagen, bis die Sauce dicklich wird. Vorsicht: Die Masse darf nicht kochen! Zum Schluss die Schote wieder entfernen. Sobald die Äpfel außen leicht bräunlich, knusprig aussehen aus dem Ofen rausholen. Auf einem Teller mit Vanillesauce anrichten und genussvoll verzehren. Guten Appetit!