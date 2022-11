von Denise Snieguolė Wachter Als Tester von Lebensmitteln hat man es auch nicht leicht: Von 20 Buttermarken fallen bei Ökotest 17 durch. Dabei ist die Butter so teuer wie nie.

Kaum ein Produkt verströmt so einen verführerischen Duft wie Butter. Wenn sie in der Pfanne schmilzt und darin Zwiebeln und Butter glasieren oder im Backofen, wenn Kuchenduft durch die Wohnung wabert. Doch immer weniger Menschen können sich die Butter auf dem Brot noch leisten. Allein zwischen Herbst 2021 und 2022 ist der Butterpreis so hoch gestiegen wie nie zuvor. Um 72 Prozent. Die Hälfte der Produkte kostet sogar über drei Euro. Ein guter Grund also mal hinter die Kulissen zu schauen. Ist die Butter den Preis wirklich wert?

Nein, wie "Ökotest" rausfindet. Von 20 Produkten im Test schmieren 17 mit der Note "Mangelhaft" oder "Ungenügend" ab. Darunter auch fünf mit Bio-Siegel, aber auch Markenprodukte wie Kerrygold (3,49 Euro pro 250 Gramm) oder Weihenstephan (3,49 Euro). Woran liegt's?

Nur eine gute Butter bei "Ökotest"

Der Hauptgrund ist Mineralöl. In 19 von 20 Produkten finden sich gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH), die die Tester als "stark erhöht" einordnen. Diese Rückstände reichern sich im menschlichen Fettgewebe an, aber auch in Lymphknoten oder Organen wie der Leber, der Milz und der Lunge. Einen direkten toxischen Effekt haben die zwar nicht. Aber "Ökotest" verweist darauf, dass die Datenlage bislang sehr dünn ist und man die Langzeiteffekte noch nicht kennt.

Die ÖMA Allgäuer Bauernbutter Sauerrahm (3,36 Euro) fällt besonders negativ auf: Sie ist so hoch mit Mineralöl-Rückständen belastet, so einen Wert hat "Ökotest" noch nie zuvor gesehen. Zudem hat die Butter auch den Höchstgehalt an aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH), die besonders kritisch gesehen werden, weil einige Verbindungen der Stoffgruppe krebserregend sein können.

Empfehlen können die Tester nur eine Butter: die Bio-Fassbutter der Gläsernen Molkerei, die kostet zwar 3,49 Euro pro 250 Gramm, ist aber das einzige Produkt, das die Note "Gut" erhält.

Den ganzen Test können Sie hier gegen Gebühr lesen!