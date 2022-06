Sehen Sie im Video: Butterpreise auf Rekordhoch – so einfach stellen Sie Butter selber her.





















Die Preise für Butter schnellen immer weiter in die Höhe.





Mittlerweile liegen die Preise für deutsche Markenbutter von verschiedenen Marken bei über drei Euro – und das für 250 Gramm.





Gründe für diese Preiserhöhung liegen vor allem an den gestiegenen Produktionskosten der Landwirte, sowie der Milchproduktion – denn diese wird immer knapper.





Für die Verbraucher stellt sich die Frage, wie man zukünftig günstig Butter einkaufen kann.





Eine andere Idee: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Butter ganz einfach zuhause selber herstellen können.





Für selbstgemachte Butter benötigen Sie ein wenig Zeit und nur eine Zutat: Sahne, am besten mit einem Fettanteil von mindestens 30 Prozent.





Die Sahne müssen Sie in ein Schraubglas geben und gut verschließen. Das Glas sollte allerdings nicht bis oben hinten befüllt werden.





Nun heißt es: kräftig schütteln. Alternativ geht das Ganze auch mit einem Handrührgerät.





Nach einigen Minuten sollte sich die Butter von der Buttermilch trennen. Nun müssen Sie weiter schütteln, bis ein fester Butterklumpen entsteht und eine dünnflüssige Buttermilch übrig ist.





Die Milch nun abgießen. Bei Bedarf kann diese zum Beispiel zum Backen genutzt werden.





Um die letzten Buttermilchbestände von dem Klumpen zu lösen, halten Sie die Butter unter laufendes Wasser und kneten sie mit Ihren Händen leicht durch.





Die Butter nur noch in ein Glas oder Ähnliches füllen, im Kühlschrank fest werden lassen und fertig ist Ihre selbstgemachte Butter.





Besonders wichtig bei der Butterherstellung ist das hygienische Arbeiten, sowie die Verstauung der fertigen Butter. So kann sie bis zu drei Wochen im Kühlschrank halten.





Mit der eigenen Herstellung von Butter können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch unnötigen Verpackungsmüll reduzieren.

Mehr