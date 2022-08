Bis vor kurzem konnte sich Influencerin und Kochbuchautorin Anina Gepp nicht einmal vorstellen, mit einem Camper zu verreisen. Ihrem Partner Chris zuliebe machte sie es dann trotzdem. Sie verliebte sich Hals über Kopf ins Vanlife. Die Szenerie, die sie beim Aufwachen erlebte und der Fakt, dass sie so schnell abschalten konnte, ließen in ihr die Idee reifen, ganz auszubrechen. Alles hinter sich zu lassen und die Welt zu ihrer Wohnung zu machen. Seit über einem Jahr ist der Camper heute ihr zuhause. Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie ihre vier Wände gegen ein fahrendes Heim eingetauscht. Der Genuss darf dabei nicht zu kurz kommen.

Vantastic Kitchen Mehr vegane Gerichte für die Camperküche finden Sie hier: "" von Anina Gepp. Erschienen im AT-Verlag. 224 Seiten. 26 Euro.

Dass man auf sechs Quadratmetern und nur zwei Herdplatten genauso gut kochen kann, wie in einer voll ausgestatteten Küche, beweist Gepp mit ihren gesunden und kreativen Gerichten in ihrem Kochbuch "Vantastic Kitchen". Das Besondere: Gepp listet auch Ofen-Gerichte in ihrem Buch auf. Das gelingt mit einem speziellen Küchengerät. "Der so genannte Omnia ist ein Gasbackofen, der funktioniert wie ein normaler Backofen zu Hause. Er sieht zwar etwas anders aus, und es braucht etwas Übung, bis alle Gerichte genauso gelingen, wie man das gewohnt ist. Aber sobald man den Dreh raushat, ist der Omnia aus der Van-Küche nicht mehr wegzudenken", schreibt Gepp.



Deshalb gibt es nicht nur Gerichte aus dem Topf, sondern auch Lasagne, Focaccia, Muffins oder sogar Moussaka. Gepps Gerichte sind alle vegan, seit sechs Jahren ernährt sich die Influencerin rein pflanzlich und lässt seit jeher ihre Followerinnen und Follower auf Instagram daran teilhaben. Die Gerichte sind für all diejenigen, die auf Reisen auf nichts verzichten möchten, aber genauso für diejenigen, die zuhause geblieben sind und frische, pflanzliche Kost auf dem Tisch haben wollen.

Fünf Rezepte für die Camper-Küche, aber auch für zuhause, stellen wir in folgender Fotostrecke vor.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.