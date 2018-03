Wer liebt es nicht: die Beine auf dem Sofa ausstrecken, einen Film einlegen, zum Hörer greifen und eine Pizza bestellen. In weniger als einer Stunde liegt das gute Stück dann meist auf dem Esstisch. Der Kunde ist zufrieden, der Pizzabote auch. Wenn die Bestellung dann auch noch so amüsant ist, wie die eines Unbekannten, die gerade viral geht, macht die Arbeit umso mehr Spaß.

Auf der Online-Community "Reddit" hat User "Rikardose" folgenden Bestellbon veröffentlicht.



An sich ist die Bestellung keineswegs ungewöhnlich: Zwei mittelgroße Pizzas, die eine soll mit scharfer Salami und Wurst belegt sein, die andere mit Canadian Bacon und Ananas. Dann hat der Kunde aber wohl das Online-Kommentarfeld für sich entdeckt. Im Feld 'Costumer Request' (soviel wie Kundenwünsche) instruiert der Kunde den Pizzabäcker mit ganz genauen Vorstellungen wie seine Pizza zu sein hat: "Crust a little crisper than normal. But not too crispy." Die Kruste soll etwas krosser als normalerweise sein, aber auch nicht zu knusprig. Wem das zu wage ist, für den hat der Pizzakunde noch eine weitaus detailliertere Beschreibung: "Make it like youre taking revenge on a cheating boyfriend, BUT you still want to reconcile in the not so distant future." Was so viel heißt wie: "Mach' [die Kruste] so, als würdest du dich bei deinem fremdgehenden Freund rächen wollen, mit dem du dich aber in der nahen Zukunft wieder versöhnen möchtest."

Diese Anweisung ist so kurios, dass die Reddit-Community sie feiert. Bislang hat der lustige Bestellbon schon 18.000 Upvotes erhalten, das bedeutet, den Usern gefallen die lustigen Anweisungen ziemlich gut.

Damit nicht genug: Unter einem zweiten Feld gibt der Kunde weitere Anweisungen. Das Eingangstor sei kompliziert, der Bote solle es nicht kaputt machen. Besonderes Augenmerk gilt zudem Frank. Der ist kein Hund oder gar eine Katze, sondern eine Spinne, die auf der Veranda wohnt. Zu Frank sollte der Bote besonders freundlich sein, denn Frank hüte die Tomaten.