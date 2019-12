Bei vielen ist das Essen an Heiligabend Tradition und muss jedes Jahr dasselbe sein, manche sind experimentierfreudiger – das beliebteste Weihnachtsessen ist und bleibt aber Kartoffelsalat mit Würstchen, wie eine aktuelle Statista-Umfrage zeigt. 35 Prozent der Befragten geben an, das Gericht an den Feiertagen zu essen.

Aber auch Geflügel ist beliebt: Ente wollen 25 Prozent auf den Tisch bringen, bei 22 Prozent gibt es Gans. Weniger Vorbereitung brauchen da diejenigen, die auf Raclette und Fondue zurückgreifen und sich ihr Gericht sozusagen selbst am Tisch zubereiten, was 19 und 13 Prozent vorhaben.

Genascht wird allerdings auch gerne, am liebsten Kekse: Mehr als jede oder jeder Zweite gibt an, Vanillekipferl, Spekulatius und Co. zu essen. Lebkuchen folgt mit 48 Prozent und Nüsse mit 44 Prozent. Der Schoko-Weihnachtsmann kommt dagegen nur auf 43 Prozent.