Weltweit ist kulinarischer Tourismus der am schnellsten wachsende Reisetrend. Städte wie New York City, Oaxaca und San Sebastian buhlen um den Titel als bestes Food-Reiseziel. Aber wie lässt sich eigentlich ein Salt-Beef-Bagel in New York mit Percepes (Entenmuscheln) in San Sebastian vergleichen? "Caterwings" hat eine Studie in Auftrag gegeben und gibt genau dazu Antworten. 20.000 Food-Journalisten und Restaurantkritiker haben die 100 besten Orte zum Essen bewertet.



Das Ergebnis? Auf der ganzen Welt kann man gut essen, hinsichtlich unterschiedlichster Kriterien. Beispielweise ist die Anzahl von Street-Food-Optionen genauso wichtig wie die Anzahl von Spitzenrestaurants. In die Bewertung floss daher sowohl die Qualität als auch die Vielfalt des kulinarischen Angebots ein. Wer reist, achtet automatisch aufs Budget: Essen muss bezahlbar sein, sowohl für Touristen als auch für Einheimische. Anhand all dieser Kriterien und weiterer wurde eine Top-100-Liste mit einer Punktbewertung erstellt.

In dieser Stadt kriegt man am meisten für sein Geld

Hinsichtlich der Frage, wie bezahlbar ein Essen in den besten Food-Städten der Welt ist, kommt man mit der Liste auf folgende Antwort: Am wenigsten tief in die Tasche greifen müssen Touristen in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams . Dort erhält man bereits für wenige Euro ein gutes und sättigendes Essen. Danach folgen Städte wie Kiew (Ukraine), Chiang Mai (Thailand), Sansibar (Tansania) und Kairo (Ägypten).



Vielfalt auf dem Teller

Die vielfältigste Küche gibt es hingegen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), dicht gefolgt von Mumbai (Indien), Seoul (Südkorea) und Tokio (Japan). Auf Platz sechs der vielfältigsten Küche findet sich übrigens Berlin. Wer auf Spitzengastronomie steht, ist in San Sebastian (Spanien), in Tokio (Japan) und Paris (Frankreich) genau richtig. Wer Food-Trucks und leckere Snacks bevorzugt sollte nach San Fernando, Pampanga auf den Philippinen oder nach Honolulu, Austin oder New York in den USA reisen.

Restaurantkritiker essen übrigens am liebsten in San Sebastian und in Barcelona (beides in Spanien), sowie in Lima (Peru), Tokio und Osaka in Japan.

Sie wollen wissen wie bezahlbar die anderen Food-Städte sind? Dann klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte.

Interaktive Karte: Bezahlbarkeit für Touristen



Hinweis: Die interaktive Karte zeigt, wie bezahlbar die Gastronomie in der jeweiligen Stadt für Touristen ist. Als Indikator diente der sogenannte Big-Mac-Index. Sie können die Karte verschieben sowie hinein- oder herauszoomen. Der Klick auf eine Stadt zeigt weitere Details, darunter wie bezahlbar ein Restaurantbesuch für Einwohner ist.