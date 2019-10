Wer kennt das nicht: Der Knoblauch ist mal wieder verbrannt, der Spinat ist eingegangen und die Nudeln haben kaum Eigengeschmack. Diese und andere Fehler sind typisch in der Küche.

Auch wenn es darum geht, welche Lebensmitteln im Kühlschrank gelagert werden dürfen und welche nicht, herrscht oft Uneinigkeit. Gehört das Brot in den Kühlschrank, in die Gefriertruhe oder doch in die Brotbox in Fensternähe? Müssen Tomaten ins Kühle oder bei Zimmertemperatur gelagert werden?

Noch hitziger wird die Diskussion, wenn es um Butter geht: Darf Butter überhaupt den Kühlschrank verlassen? Sollte sie nicht mindestens eine Woche lang auf dem Küchentisch stehen bleiben, um ihren vollständigen Geschmack zu entfalten?

Was passiert, wenn Basilikum im Kühlschrank liegt?

Basilikum beispielsweise ist besonders empfindlich. Stellt man ihn in den Kühlschrank, fängt er an zu welken, verliert seinen Geschmack und nimmt die Essensgerüche des Kühlschranks an. Besser ist es, den Basilikum wie eine schöne Blume zu behandeln: In eine Vase stellen oder die grünen Blatter einfrieren.

Ebenso bei Brot: Im Kühlschrank wird Brot innerhalb kürzester Zeit austrocknen. Deshalb frisches Brot in einer Brotbox lagern, innerhalb von vier Tagen aufbrauchen und nur in Scheiben schneiden, wenn diese auch gegessen werden. Man kann das Brot auch einfrieren, aber dann sollte man darauf achten, dass es gut eingewickelt ist und beim Auftauen warten, bis es komplett frostfrei ist.

Olivenöl kondensiert im Kühlschrank, Knoblauch fängt an zu sprießen. Auch Zwiebeln sollte man nie im Kühlschrank lagern, sie verlieren Feuchtigkeit und das ist die perfekte Grundlage für Schimmel.

Das zu wissen hat einen weiteren Vorteil: Jetzt können Sie endlich Platz schaffen im Kühlschrank. Vorausgesetzt sie haben genug in der Vorratskammer. Welche weiteren Fehler in der Küche typisch sind, erfahren Sie hier.

Welche aber die größten Irrtümer beim Kochen sind, sehen Sie im folgenden Video.