Wo man in Europa am besten isst, das hat das US-amerikanische Reise-Magazin "Far and Wide" in einem Ranking ermittelt. Platz eins - wie könnte es anders sein - ist Italien. Aus keinem anderen Land kommen so gute Produkte und bekannte Gerichte wie aus der Stiefel-Nation. Welche Küchen noch in den vorderen Rängen mitspielen, erfahren Sie in folgender Fotostrecke.

Platz 10: Polen

In Polen dreht sich alles rund ums Soulfood: Hühnersuppe, Rote-Bete-Suppe mit Knödeln, Pierogi, deftige Fleisch- und Kartoffelgerichte.

Platz 9: Niederlande

Traditionell isst man in den Niederlanden gerne Hering - auch rohen Hering mit Zwiebeln auf Brot. Die Autoren von "Far and Wide" aber bevorzugen die süße Küche des Landes: Poffertjes, kleine Pfannkuchen mit Puderzucker oder Stroopwafeln, Waffelkekse mit Sirup sind da genau richtig.

Platz 8: Malta

Die Insel ist zwar klein, die Küche dafür um so vielfältiger. Sie ist mediterran und geprägt von den Produkten aus dem Meer, das die Insel umgibt.

Platz 7: Belgien

Wer an Belgien denkt, dem kommen sofort die belgischen Waffeln ins Gedächtnis, aber das Land ist auch für seine Pommes frites bekannt. Moules-frites, also Miesmuscheln, die in Butter und Weißwein gegart und mit Pommes frites serviert werden, sind ein Klassiker der belgischen Küche

Platz 6: Deutschland

Im Ausland wird Deutschland oft für die 40 verschiedenen Varianten von Bratwurst gefeiert. Nicht zu vergessen die mehr als 5000 Biermarken oder die rund 3200 verschiedenen Brotsorten. Die deutsche Küche ist wahnsinnig vielfältig.

Platz 5: Österreich

Das Wiener Schnitzel ist Österreichs Nationalgericht. Dafür wird Kalbsfleisch paniert und im Fett ausgebacken. Wien ist auch der Geburtsort der schokoladigen Sacher Torte.

Platz 4: Griechenland

Souvlaki, Kebabs, gefüllte Weinblätter, Oliven, Gyros, griechischer Joghurt. Über die griechische Küche kann man vieles sagen, man muss sie aber probieren, um zu verstehen, wie großartig sie ist.

Platz 3: Spanien & Portugal

Die traditionelle iberische Küche ist berühmt für ihre Reis-Gerichte wie Paella mit allerlei Gewürzen, Fleisch, Fisch oder Gemüse und ihren Tapas. Sowohl die spanische als auch die portugiesische Küche entstammt der Arme-Leute-Küche.

Platz 2: Frankreich

In Frankreich dreht sich alles um die Küche. Hier wurden Maßstäbe für Köche in der ganzen Welt gelegt. Es gibt wohl kein anderes Land, das so berühmt für seinen Käse, seine Süßwaren und seine Brote ist, vor allem fürs Croissant und Baguette.

Platz 1: Italien

Der Sieger des "Far and Wide"-Rankings ist die Mutter aller Küchen: Italien. Italiener haben Pasta und Saucen perfektioniert, sie haben die beste Pizza der Welt erfunden und sind Meister im Gelato.