Am gestrigen Mittwochabend war es wieder so weit: Die besten Kochbücher Deutschlands wurden ausgezeichnet. Seit 2020 wird der Deutsche Kochbuchpreis vom Kochbuch-Blog Kaisergranat, der von den Journalisten Benjamin Cordes und Stefan Spiegel geführt wird, verliehen. Er zeichnet die besten deutschsprachigen Kochbücher eines Jahres in 26 verschiedenen Kategorien aus. Alle Kochbücher, die zwischen dem 1. Dezember des Vorjahres und dem 30. November des Jahres der Verleihung in deutscher Sprache erschienen sind, werden berücksichtigt.

In diesem Jahr wurden sogar zwei Sterneköche ausgezeichnet: Andreas Widmann, der das beste Kochbuch in der Kategorie "Deutschland" geschrieben hat. In "Natürlich schwäbisch" gibt er Einblicke in sein Sternerestaurant und zeigt wie schwäbische Klassiker modern interpretiert werden können. Sternekoch Tohru Nakamura gewinnt mit seinem Kochbuch "Tohrus Japan" die Rubrik "Asien". Er verarbeitet in seinen Rezepten japanische Aromen mit u.a. auch deutsch inspirierten Gerichten.

Die Jury besteht aus 35 Kulinarik-Expertinnen und -experten, die Preisträgerinnen und Preisträger aus rund 100 nominierten Büchern bestimmt. Die wichtigsten Auszeichnungen von Brot, über deutsche Küche hin zu Sterneküche und dem Newcomer-Preis stellen wir in folgender Strecke vor.

