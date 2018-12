Low Carb, Mediterrane Diät, Paleo, Weight Watchers, vegetarisch, traditionell asiatisch, Biggest-Loser-Diät, Atkins-Diät, vegan, makrobiotische Diät – die Liste, welche Diät oder Ernährung die beste sein soll, ist schier endlos. Und jede wird als die perfekte Diät propagiert.

Generell gilt: Es ist wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Genug Ballaststoffe beispielsweise aus Gemüse zu sich zu nehmen, wenig Fleisch, viel Proteine aus Milchprodukten und ausreichend Bewegung. Meiden sollte man einfache Kohlenhydrate wie Weißmehl, Kuchen und Zucker. Dieser Faustregel würde wohl kein Gesundheitsexperte widersprechen.

Welche Diät in 2018 am beliebtesten war, hat Google in seinen jährlichen "Year in Search" veröffentlicht. Die Top 5 beziehen sich auf Suchen im US-amerikanischen Markt.