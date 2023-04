Diese Pekingente gibt es jetzt to go – und sie schmeckt fantastisch

von Denise Snieguolė Wachter Mary-An und Dennis Kwongs Pekingente to go ist im berühmten Dim-Sum-Haus in Hamburg aus der Not heraus geboren. Mit ihrer Idee haben sie die Löwen überzeugt und einen fetten Deal gelandet. Jetzt verschicken sie ihre Enten bundesweit.

Als die Coronakrise über die Welt hereinbrach, wurden die Kwongs erfinderisch. Wenn die Gäste nicht mehr ins Restaurant kommen können, muss das Essen eben zu den Gästen kommen. Zuerst servierten sie tranchierte Pekingente aus der Ladentür heraus. Die Nachfrage war aber so groß, dass sie nicht alle Kunden bedienen konnten, einige gingen verärgert wieder nach Hause. Also musste eine andere Lösung her: die Pekingente to go war geboren.

Es war Dennis Kwongs Opa, der in den 1960er Jahren als chinesischer Spezialitätenkoch nach Hamburg eingeflogen wurde und Geschichte im Dim-Sum-Haus schrieb. Das damalige Restaurant "China" war das achte chinesische Restaurant in Hamburg, aber leider lief es nicht. Der damalige Chef schmiss hin und Kwongs Opa und sein Vater übernahmen die Geschäfte. Ihre Herangehensweise: Einen Ort zu schaffen, in dem es beste kantonesische Küche gibt.

Dim-Sum-Haus: Echte kantonesische Küche

Dennis Kwongs Opa wurde in den 60er Jahren als chinesischer Spezialitätenkoch nach Hamburg eingeflogen © privat

Sie servierten beispielsweise Karpfen dreierlei: einmal geschmort, dann gedämpft und als Suppe mit Tofu. Als sich die ersten chinesischen Firmen in Hamburg ansiedelten, wurde das spätere Dim-Sum-Haus ein place to be für Geschäftsessen und auch für Familienfeiern der chinesischen Community. Dennis Kwong arbeitete schon von Kindesbeinen mit im Restaurant. Er putzte Toiletten, tötete Karpfen und übersetzte für seine Eltern, die nicht gut deutsch sprachen. Heute leitet er gemeinsam mit seiner Frau Mary-An Kwong den historischen Laden. Sie haben ihn modernisiert, servieren authentische, chinesische Küche und sind mit ihrem Konzept mittlerweile auch bei den Deutschen sehr beliebt.

Die Idee hinter der Pekingente to go war, dass der Gast zuhause den letzten Zubereitungsschritt übernimmt. Einfach war das nicht. "Ich habe sehr lange herumgetüftelt", erzählt Dennis Kwong. "Irgendwann hatte ich dann die perfekte Ente". Die Zubereitung für Pekingente ist sehr aufwändig: Man muss sie aufhängen und über Nacht lufttrocknen, dann marinieren und wieder lufttrocknen, dann eine Stunde grillen und wieder über Nacht lufttrocknen und schließlich im Kühlschrank trocknen, damit später die Haut knusprig wird. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

200 Enten am Tag

Nur 30 Minuten muss die Vakuum verpackte Ente in den Ofen, das Fleisch ist zart und geschmackvoll, die Haut knackt schön im Mund. Man erhält das volle Pekingenten-Erlebnis zuhause. Eine Ente reicht für mindestens zwei Personen und kostet im Online-Shop marykwong.de etwa 90 Euro inklusive Versandkosten. In der Pekingenten-Box findet sich auch ein Bambuskorb, in dem man die Pfannkuchen dämpft, in der man Ente, Haut, Gurken und Lauchstreifen einwickelt und mit einer selbst gemachten Hoisin-Sauce beträufelt. Nur das Tranchieren ist etwas für Geübte, es gibt aber eine Anleitung auf Youtube dazu, wie man dabei vorgehen muss. Mit der Karkasse, also dem Gerippe des Vogels, lässt sich im Nachhinein eine Pekingsuppe zubereiten.

Zu Corona-Hochzeiten haben die Kwongs 200 Pekingenten am Tag verschickt, heute werden die Enten auch aus London und Lissabon bestellt. Um dieses Pensum überhaupt zu stemmen, mussten sie die Produktion auslagern. Im Restaurant war für diese Mengen kein Platz mehr. Der Gastraum diente im Lockdown als Packstation. Für die Vergrößerung aber brauchten sie Investoren. Also wandten sich die Kwongs an "Die Höhle der Löwen", auch um zu ihren Enten Dim Sums und Saucen anzubieten, die im Idealfall auch im Supermarkt erhältlich sein sollen.

Die Idee zündete: Mary Kwong, wie die Marke heute heißt, machte einen Deal mit Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Tillman Schulz: 300.000 Euro für 30 Prozent. Wie sich der Deal in der Praxis auswirken wird, muss sich zeigen. Dennis Kwong zieht aber heute schon sein Fazit: "Ich glaube, Opa wäre ganz schön stolz."