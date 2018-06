Die Queen sucht einen Konditor

Es ist nur wenige Wochen her, dass die Hochzeitstorte von Prinz Harry und Meghan Markle, dem Duke und der Duchess of Sussex, angeschnitten wurde. Die stammte nicht aus der hauseigenen Konditorei des Buckingham Palace, sondern von Claire Ptak, Inhaberin der in London ansässigen Bäckerei "Violet Cakes London". Die Torte kam nicht traditionell mehrstöckig daher, sondern in mehreren Teilen – mit Amalfizitronen und Holunderblüten.

Vielleicht hat diese unkonventionelle und moderne Torte die Queen dazu inspiriert, ihre hauseigene Konditorei mit neuem Leben zu füllen. Elizabeth II. hat einen Job ausgeschrieben: als "Pastry Chef", also als hauseigene Konditorin oder hauseigener Konditor. Und zwar Vollzeit.

Die Voraussetzungen für den Job klingen nicht ungewöhnlich, bis auf ein Detail. Natürlich muss man eine grundsolide Ausbildung in der Pâtisserie haben - und am besten bereits in Fine-Dining-Etablissements oder sogar bei einem Fünf-Sterne-Cateringservice ausgeprägte Erfahrungen gesammelt haben. Dazu kommt, dass man großes Wissen über die klassische Küche sowie über die Lebensmittelindustrie im Allgemeinen mitbringen sollte. Außerdem Organisationstalent und Führungsqualitäten – und natürlich muss man sich ans royale Protokoll halten.

Eine gesuchte Eigenschaft ist aber alles andere als gewöhnlich: Der Kandidat oder die Kandidatin muss IT-Fähigkeiten vorweisen. Für was ein Pâtissier diese haben muss, wird in der Stellenausschreibung nicht erklärt.

Für die Queen zu arbeiten ist kein Zuckerschlecken

Was aber jedem klar sein muss: Für die Queen und im Buckingham Palace zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken. Es sei extrem stressig, wie die ehemalige Köchin von Prinz Charles und Lady Di im Gespräch mit dem stern verriet. "Man muss viel härter arbeiten als für eine normale Familie - und jede Menge reisen. Dafür ist es wahnsinnig abwechslungsreich. An einem Tag kochte ich für die Familie, am nächsten Tagen für ein Bankett mit 200 Gästen. Aber das Essen an sich unterscheidet sich nicht so groß von herkömmlichen Essen", sagte Carolyn Robb.

+++ Lesen Sie hier mehr über die Erfahrungen von Carolyn Robb, die elf Jahre für die britische Königsfamilie kochte +++

Auch in der Position als Konditor bei den Royals wird man ums Reisen nicht herumkommen. Wenn die Queen Lust auf etwas Süßes hat, dann ist der Pastry Chef gefragt.