Fast acht Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch, verzichten also auf Fisch und Fleisch. Etwas mehr als 1,5 Millionen Deutsche sind sogar Veganer, konsumieren also keinerlei tierische Produkte. Beide Ernährungsweisen werden seit Jahren immer beliebter – sei es aus Gründen des Tier- oder Klimaschutzes oder der eigenen Gesundheit.

Allerdings ist es nicht immer einfach, auch die entsprechenden Alternativen zu finden. Während Vegetarier mittlerweile fast überall auf ihre Kosten kommen, haben Veganer oft Schwierigkeiten, rein pflanzliche Angebote anstelle von tierischen Produkten zu finden. Fleisch und Fisch sind meistens auf den ersten Blick zu erkennen. Doch in diversen Lebensmitteln sind tierische Stoffe enthalten, die bei der Herstellung verwendet wurden – obwohl man es auf den ersten Blick nicht denken würde. Einige haben wir in unserer Fotostrecke aufgelistet.

Konsequente vegane Ernährung erfordert Hintergrundwissen

Insbesondere für Veganer lohnt sich bei vielen Produkten im Supermarkt ein Blick auf die Liste der Zutaten. Allerdings warnt die Verbraucherzentrale: "Allein anhand der Zutatenliste ist nur schwer oder gar nicht zu erkennen, ob ein Produkt vegetarisch oder vegan ist." So müssten Hersteller bei Zusatzstoffen, Aromen und Vitaminzusätzen bisher nicht angeben, ob sie tierischen Ursprungs sind. Kund:innen bekommen dann nur kryptische Abkürzungen vorgesetzt, hinter denen sich mitunter tierische Stoffe verbergen. Wer sich also konsequent vegan ernähren und sich nicht auf das Motto "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" zurückziehen will, braucht einiges an Hintergrundwissen.

