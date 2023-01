Sehen Sie im Video: Warum Kassierer wirklich den Eierkarton öffnen – es ist nicht wegen möglicher Bruchstellen.





Es ist ein schneller Handgriff: Deckel auf, ein kurzer Blick und dann wird kassiert. An der Supermarktkasse werden Eierkartons in der Regel geöffnet. Doch warum wirft der Kassierer eigentlich einen Blick in die Schachtel? Die Antwort: Weil es Vorschrift ist. Wer glaubt, dass der Kassierer die Eier netterweise auf Bruchstellen prüft, irrt sich. Stattdessen wird kontrolliert, ob der Kunde vielleicht etwas mitschmuggeln will. Durch einen kurzen Blick in den Eierkarton wird der Diebstahl von Waren verhindert.

Mehr