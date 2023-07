Zwei Euro oder sogar mehr kann die Kugel Eis in diesem Jahr kosten – darüber berichten seit einigen Wochen Medien in ganz Deutschland. Der Eispreis schaffte es jüngst bis in die "Tagesschau". Die Inflation und damit die Verteuerung der Zutaten sind schuld am Preisanstieg in den Eisdielen – aber auch die Tatsache, dass die Kugeln größer und schwerer werden. Zumindest wenn man sie mit den Portionen vergleicht zu Zeiten, als die Kugel in Deutschland noch 30 Pfennig kostete.

Während die Eiskrem-Preise und deren Rechtfertigung kontrovers diskutiert werden, gibt es aber auch Konstanten beim Speiseeis: Die klassischen Geschmacksrichtungen sind nach wie vor sehr beliebt, wie eine Umfrage zeigt, die der Kochboxen-Anbieter Hello Fresh in Auftrag gab. Dafür wurden 1000 Menschen in Deutschland vom Marktforschungsunternehmen Appinio Fragen rund ums Speiseeis gestellt.

Was ist das Lieblingseis der Deutschen? Kommt Insekten-Eis in die Waffel?

Abgefragt wurden in der repräsentativen Erhebung die Lieblingssorten der Deutschen, ob sie das Eis lieber aus der Waffel schlecken oder aus dem Becher löffeln, ob Sahne oben drauf gehört oder ob Eis aus Insekten eine Option ist. Immerhin ein Drittel der Befragten würde Speiseeis essen, in dem Krabbeltiere wie beispielsweise Heuschrecken verarbeitet worden sind, heißt es in der Auswertung der Umfrage.

Allerdings müssen sich die Eisdielen auf sinkende Absatz-Zahlen einstellen, lautet ein weiteres Ergebnis: Etwa die Hälfte der Befragten will demnach weniger Eis essen als im vergangenen Jahr, und mehr als ein Viertel will den Konsum wegen der gestiegenen Preise sogar deutlich einschränken. Nur etwa 25 Prozent hätten angegeben, den Eiskonsum überhaupt nicht einschränken zu wollen. Und wenn schon Eis, dann muss für ein Drittel der Eisdielen-Kundinnen und -Kunden Sahne als Topping aufs Eis.

Was die Sorten angeht, die in den Eisdielen verkauft werden, so gehen der Umfrage zufolge noch die Klassiker am besten, wie Vanille und Schokolade. Aber auch Ausgefallenes wie Sushi- oder Curry-Eis finde seine Käufer.

Quellen: Hello Fresh, "Tagesschau", ZDF