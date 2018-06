Das wünscht man niemandem: Eine Verbraucherin riss eine Packung gefrorener Erdbeeren auf. Sie wollte Eis für ihre Familie zubereiten. In der Eismaschine dann der Ekelfund, ein ziemlich großes Haarbüschel lag darin. In einem Facebook-Post versichert sie, die könnten weder von ihr (kurze Haare) noch von ihrem Mann (der habe keine Haare) oder ihren Kindern (lange hellblonde Haare) stammen. Ergo: Dieser Büschel muss bereits in der Packung der gefrorenen Erdbeeren gewesen sein.





Schockiert konfrontiert die Verbraucherin Aldi Süd, in dem Discounter erwarb sie das Produkt. Sie glaubt, sie könne nie mehr gefrorene Erdbeeren kaufen bzw. essen. Ihrer Familie und ihr sei "so richtig der Appetit vergangen".

Unter ihrem Post setzt sie weitere Fotos ab, die das Haarbüschel in voller Pracht zeigen. Es dauert nur wenige Minuten und das Social-Media-Team von Aldi Süd äußert sich dazu. Es tue ihnen Leid und sie seien froh, dass die Verbraucherin sie direkt darüber informiere. "Wir können verstehen, dass du so aufgebracht bist". Aldi Süd versichert, alles an den Kundenservice zur Überprüfung zu senden.



Ekelfunde sind keine Seltenheit

Nicht zum ersten Mal kommt solch ein Fund in Supermarkt-Produkten vor. Erst Anfang des Jahres machte eine Kundin in Großbritannien eine unappetitliche Entdeckung. Sie fand eine halbe tote Ratte in einer Packung Tiefkühl-Gemüse. Auch in Deutschland gibt es immer wieder unerfreuliche Entdeckungen. Erst vor wenigen Wochen stellte eine Verbraucherin fest, dass in ihrer gerade erworbenen Schale frischer Erdbeeren ein Zigarettenstummel steckte.

Die größte Empörung aber ging von einem Verbraucher im vorherigen Frühjahr aus. Er beschwerte sich bei Aldi Süd über ein Lockprodukt. Damals verramschte Aldi Süd 600 Gramm mariniertes Schweinenackensteak für gerade einmal 1,99 Euro. Der Verbraucher beschwerte sich darüber und trat eine Lawine der Empörung im Netz los.

