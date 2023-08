von Denise Snieguolė Wachter Eine neue Studie gibt Aufschluss darüber, was es für positive Auswirkungen hat, wenn Frauen sich während der Schwangerschaft gesund ernähren. Vor allem die mediterrane Diät scheint gut fürs Kind zu sein.

Ein Hoch auf die Pasta! Dass die Mittelmeerernährung viele Vorzüge hat, ist nichts Neues. Studien haben gezeigt, dass die mediterrane Diät mit ihrer einfachen, pflanzlichen Küche mit viel frischem Gemüse wie Tomaten, Zucchini und Knoblauch, viel Hülsenfrüchten, Milchprodukten und Kohlenhydraten in Maßen sowie Fisch in geraumen Mengen gut für die Gesundheit ist. Sie verringert nachweislich die Risiken für Diabetes, hohen Cholesterinspiegel, Demenz, Gedächtnisverlust, Depression und verbessert die Gesundheit des Herzens und soll sogar lebensverlängernd wirken.

Jetzt haben Wissenschaftler rund um Francesca Norvetto der Universität Barcelona herausgefunden, dass die mediterrane Ernährung schon im Mutterleib Auswirkungen auf das Kind haben soll. Frauen, die sich während der Schwangerschaft an die Mittelmeerdiät hielten, verbesserten die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung ihrer Kinder im Alter von zwei Jahren im Vergleich zu Kindern, deren Mütter sich nicht an die Diät hielten, so das Ergebnis der Studie, die im "Jama Network Open" veröffentlicht wurde.

"Im zweiten Lebensjahr ernten die Gehirne der Kinder einen Teil der Vorteile, die sie durch eine angemessene Ernährung während der Schwangerschaft erhalten haben", erklärt Dr. Miguel Martínez-González, Professor für Präventivmedizin und öffentliche Gesundheit an der Universität von Navarra in Pamplona, Spanien gegenüber "CNN". "Kein anderes Ernährungsmodell verfügt über eine so beeindruckende Anzahl wissenschaftlicher Beweise wie die traditionelle Mittelmeerdiät."

Gute Ernährung und wenig Stress in der Schwangerschaft sind gut fürs Kind

Außerdem wurden in der Studie, in der über einen Zeitraum von über drei Jahren 626 Kinder begleitet wurden, auch die Auswirkungen von Stressreduzierung während der Schwangerschaft untersucht. Dabei haben Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft an einem Kurs zur Stressreduzierung teilgenommen haben, als Kleinkinder auch in Bezug auf ihr soziales und emotionales Wohlbefinden besser abgeschnitten als Kinder von Müttern, die nicht an dem Training teilgenommen hatten, schlussfolgert die Studie.

Laut den Wissenschaftlern sollen die Studienergebnisse ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Lebensstil während der Schwangerschaft als Medizin zu nutzen, sodass Neugeborene den bestmöglichen Start ins Leben erhalten. Insgesamt erhöhten sowohl die Stressreduzierung als auch die mediterrane Ernährung die Werte für die soziale und emotionale Entwicklung, aber nur die mediterrane Ernährung war statistisch signifikant – das heißt, das Ergebnis war größer als der Zufall.

Quellen: "Jama Network Open", "CNN"