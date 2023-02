Ernährungsexpertin rät: "Legen Sie sich erst gar keinen Vorrat an Süßigkeiten an"

Interview Zucker in Kinderlebensmitteln Ernährungsexpertin rät: "Legen Sie sich erst gar keinen Vorrat an Süßigkeiten an"

von Denise Snieguolė Wachter Wer Kinder hat, kennt es: Die Kleinen lieben Süßes. Dabei sollte man genau aufpassen, wie viel Zucker man ihnen gibt. Der stern hat mit der Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm gesprochen, was ein gesundes Maß ist, warum Zucker so gefährlich ist und welche Alternativen es gibt.

Wenn ich meine fast dreijährige Tochter aus der Kita abhole, stellt sie mir die immer gleiche Frage: "Mamaaa, darf ich Snacks haben?" Sie sind die Ernährungsexpertin, Frau von Cramm. Was sollte ich ihr Ihrer Meinung nach tun?

Dagmar von Cramm: Ich würde vorschlagen, Sie holen ihr eine Pomelo, die Sie gemeinsam puhlen können. Oder einen Obstteller mit kleingeschnittenem Obst. Auch wenn es die Saison nicht hergibt, können Sie ihr auch mal Blaubeeren geben. Die kosten auch nicht so viel wie Süßigkeiten, die es sonst zu kaufen gibt.

Was ist denn mit Quetschies?

Furchtbar.

Aber da ist doch Obst drin?

Ich verstehe diese Produkte nicht. Wir haben es doch so bequem, wir kriegen Obst überall angeboten. Eine Mandarine oder einen Apfel beispielsweise, das kann sich jeder leisten. Warum sollte ich meinem Kind also einen Quetschiebeutel kaufen? Da wird das Obst gekocht, es wird verpackt und teuer verkauft. Hinzukommt: Die Kinder schmecken nicht mehr richtig.

Wie meinen Sie das?

Es geht um die Art der Darreichung. Wir schmecken, wenn wir etwas riechen. Und wann riechen wir? Wenn wir etwas zum Mund führen. Das entfällt beim Quetschie. Für die Geschmacksentwicklung und -prägung ist das nicht optimal. Dadurch, dass es Obst-Mischungen sind, können die Kinder den Apfel oder die Zitrusfrucht gar nicht mehr herausschmecken. Es ist ein Einheitsbrei und das ist nicht mehr altersgemäß mit zwei oder drei Jahren. Und natürlich sind die Quetschies ökologisch bedenklich.

Wegen der Verpackung.

Genau, eine Mandarine ist natur-verpackt. Beim Quetschie wird ein Verpackungsaufwand ohne Not betrieben.

Kritisiert wird der Quetschie auch, weil er schlecht für die Zähne sei ...

... fürs Gebiss und fürs Kauen ist er nicht gut. Das ist wie einen Softdrink aus der Flasche zu trinken. Der Zucker setzt sich fest, ich kaue nicht. Wenn ich in einen Apfel beiße, rege ich den Speichel an und reinige so ein Stück weit meinen Mund. Zudem kommt noch hinzu, dass beim Quetschie kein Sättigungsgefühl aufkommt. Dazu gehören jede Menge Ballaststoffe, die im rohen Obst enthalten sind, nicht aber im gekochten Obst.

Wir haben verstanden, Quetschies sind Quatsch. Aber was ist, wenn das Kind einfach partout kein Obst am Stück isst. Sind die Quetschies dann nicht doch sehr praktikabel?

Das ist Gewohnheitssache. Was haben die Kinder zuerst gegessen? Obst oder das Quetschie? Ich muss dem Kind eine Chance geben und bin als Elternteil auch Vorbild. Wenn ich selbst kein Obst esse, ist es schwierig, das dem Kind vorzusetzen.

Wenn Kinder die Wahl hätten, würden sie immer zum Zucker oder zur Süßigkeit greifen. Warum ist die Versuchung so groß?

Es gibt die Theorie, dass der Geschmack süß mit kohlenhydratreich assoziiert ist. Babys trinken Muttermilch, die ist süßlich. Süß signalisiert, dass es nicht giftig ist, dass es reif ist, dass schnelle Energie geliefert wird. Diesen Mix haben wir aus unserer Entwicklungsgeschichte zu schätzen gelernt und deshalb bevorzugen wir den auch als Erwachsene. Deshalb müssen wir als Eltern auch mit gutem Beispiel voran gehen und bestimmen, was auf dem Tisch landet. Die Kinder können das noch nicht.

Welche Auswirkungen hat denn zu viel Zucker auf die Kinder?

Es geht um die Gewöhnung, die Gefahr von Übergewicht steigt. Es scheint auch, dass sich die Darmmikrobiotik nicht optimal entwickelt, dass die Immunabwehr suboptimal ist. Und dann ist es so: Wenn ich sehr viel Zucker esse, fülle ich mein Kalorienkontingent mit wenig essentiellen Nährstoffen. Gerade Kinder im Wachstum brauchen viele Vitamine und Mineralstoffe, weil sie in der Entwicklungsphase sind. Aus diesem Grund sagt auch die Weltgesundheitsorganisation (Anm. d. Red.: WHO), dass man nicht mehr als zehn Prozent der Kalorien in Zuckerform konsumieren sollte, besser noch fünf Prozent, sonst wird es schwierig, die übrigen Nährstoffe aufzunehmen, die nötig sind. Wer Hunger mit Zucker sättigt, kriegt nicht mehr alle Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe zusammen, die man für ein gesundes Wachsen braucht.

Würden Sie sagen, Zucker wirkt wie eine Droge?

Ich bin bei der Aussage etwas empfindlich, ich finde das nicht. Man kann seinen Süßgeschmack auch ändern, es ist einfach eine Gewohnheit. Ich habe früher Zucker in meinen Kaffee getan, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Bei den Kindern ist es wichtig, sie von Anfang an nicht zu sehr an Zucker zu gewöhnen.

Wann beginnt denn die Geschmacksprägung? Schon im Mutterleib?

Ja und darüber hinaus. Es gibt Theorien, dass Stillkinder später nicht so wählerische Esser sind, weil die Muttermilch jeden Tag anders schmeckt. Da wird eine Vielfalt angeboten, die bei der standardisierten Milch nicht geboten wird.

Was würden Sie Eltern raten, wie geht man verantwortungsvoll mit dem Thema Süßigkeiten um?

Meine oberste Regel lautet: Legen Sie sich erst gar keinen Vorrat an Süßigkeiten an! Was nicht da ist, kann nicht diskutiert werden. Ich würde aber Alternativen anbieten. Beispielsweise einen Obstteller, den man wie ein Gesicht anrichtet. Man kann auch gesunde Lebensmittel schön herrichten und ein Ritual daraus machen. Immer den gleichen Teller nehmen oder das Obst gemeinsam zu schnippeln. Man kann auch mal Kaiserschmarrn oder Pfannkuchen als Hauptgericht machen, wenn sie nicht zu süß sind. Achten Sie darauf, dass es feste Mahlzeiten gibt, kein Dauersnacken. Trennen Sie Spiel- und Esszeiten. Die Kinder müssen genauso wie wir dringend Essenspausen einlegen.