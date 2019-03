Am 20. Februar 1953 war es soweit: Die erste Kochshow im deutschen Fernsehen wurde ausgestrahlt. Der Koch? Ein gewisser Clemens Wilmenrod, der eigentlich Hahn heißt, aber aus Wilmenrod stammt. Wilmenrod ist eigentlich auch gar kein Koch, sondern Schauspieler - trotzdem begeisterte er die Nachkriegsgeneration mit seinen Beiträgen und prägte die deutsche Küche maßgeblich. Mit damals ausgefallenen Zutaten wie Ketchup oder Roquefort beflügelte er die Kreativität und Fantasie der Menschen zu Hause.

In die Geschichte geht Wilmenrod jedoch mit einem ganz besonderen Gericht ein, das jedes Kind bis heute gerne isst: Toast Hawaii. Das war vor 60 Jahren.

Der überbackene Toast mit einer Scheibe Schinken, Ananas aus der Dose, Scheibletten-Käse und als i-Tüpfelchen mit einer Cocktailkirsche ist heute Kult. Zu Recht. Denn der Toast schmeckt einfach köstlich und ist kinderleicht in der Zubereitung.

+++ Lesen Sie hier, wie Sie Toast Hawaii zubereiten +++

Der Toast Hawaii ist nur eins von vielen Gerichten, das in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich die Menschen vor allem mit Krieg und Hunger auseinandersetzen müssen. Damals kam auf den Tisch, was es eben gab: in Deutschland vor allem Kartoffeln, Gemüse aus dem Garten. Wer Glück hatte, bekam auch mal Fleisch zu beißen.

Mit Ende des Krieges stieg der Wohlstand, was auch bei der Speisenauswahl auf dem Esstisch auffiel. Mit den Jahrzehnten war irgendwann Fett tabu und die Verbraucher flogen auf alle Lebensmittel, die möglichst fettfrei waren. Später war dann der Zucker und auch die Kohlenhydrate der Feind. Heute soll's vor allem vielfältig sein: Burger, Tacos oder Poké-Bowls gehören zu den Gerichten dieses Jahrzehnts. Was von 1910 bis heute am liebsten gegessen wurde, können Sie folgender Fotostrecke entnehmen.