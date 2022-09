125 g Spaghetti

Salz

3 EL natives Olivenöl extra

4 Knoblauchzehen, geschält und grob gehackt

4 Sardellenfilets, abgespült und grob gehackt

1 EL Kapern, abgespült und grob gehackt

½ TL getrocknete Chiliflocken

Parmesan zum Reiben, nach Belieben

Zutaten für zwei Personen:1. Die Spaghetti in einen großen Topf ins kräftig gesalzenem, kochende Wasser geben bis sie al dente sind. (Je nach Nudelmarke dauert dies 8 bis 10 Minuten, aber überprüfen Sie dies regelmäßig. )2. Während die Nudeln kochen, erhitzen Sie das Olivenöl in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze. Den Knoblauch hinzugeben und etwa 1 Minute lang anbraten, ohne ihn zu bräunen. Sardellen, Kapern und Chiliflocken unterrühren und noch eine halbe Minute weiterbraten, dann den Herd ausschalten.3. Die Nudeln abgießen und wieder in den Topf geben. Die Knoblauchmischung und dazugeben und alles gut durchschwenken. Wer mag gibt noch geriebenen Parmesan darüber.Hinweis: Die Outdoorküche wurde von Atoll zur Verfügung gestellt