Zuerst 600 g Kartoffeln schälen. Ja, das klingt viel. Mein Tipp: Nehmt einfach große Kartoffeln, dann erleichtert ihr euch die Arbeit. Dann die Zwiebeln schälen. Und sowohl diese als auch die Kartoffeln sehr, sehr fein schneiden. Je feiner sie sind, desto schneller garen sie später im Ofen. Nun das Gemüse in eine Schüssel geben und beiseite stellen.Dann Joghurt mit Öl und den Eiern kräftig verquirlen bis eine homogene Masse entsteht. Jetzt die feinen Kartoffeln und Zwiebeln unter die Joghurt-Masse heben. Mehl und Backpulver dazugeben und alles kräftig verrühren.Den Feta ganz rustikal mit den Händen über die Kartoffelmasse darüber bröseln.Jetzt geht's ums Würzen: Petersilie und Dill fein schneiden und zur Kartoffel-Joghurt-Masse dazugeben. Mit Salz, Chilipulver und Pfeffer kräftig abschmecken und alles wieder ordentlich vermengen.Die Masse in eine Auflaufform geben und für mindestens 50 Minuten backen. Die Oberfläche sollte goldbraun sein. Macht gern die Stäbchenprobe, wenn kein Teig mehr haften bleibt, ist der Kartoffelkuchen fertig.Dann den Kuchen unbedingt auskühlen lassen und in Stücke schneiden.