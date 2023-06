von Denise Snieguolė Wachter Tim Mälzers Küche ist alltagstauglich und häufig fleischarm. Dem stern verrät er exklusiv ein Rezept für Garnelen-Bolo aus seinem neuen Kochbuch "Vierundzwanzigsieben kochen".

Schmeckt nicht, gibt's nicht: In Tim Mälzers neuem Kochbuch "Vierundzwanzigsieben kochen", das im Oktober 2023 erscheint, geht es um gutes und unkompliziertes Essen rund um die Uhr. "Meine Gerichte koche ich fast nie zweimal. Es gibt Tage, da will ich blümerant essen, nur leicht parfümiert, ganz frisch. Dann reibe ich zur Pasta nur ein paar Tomaten, Olivenöl dazu, Basilikum", sagt der TV-Koch im großen stern-Gespräch. "Dann gibt es Tage, da brauche ich es richtig derb. Gleiche Sauce, aber ordentlich Knoblauch. Dazu gebe ich so viele Anchovis rein, das könnt ihr nicht mehr essen."

In seinem Kochbuch gibt der Gastronom und Betreiber der "Bullerei" einen Einblick, wie er zu Hause kocht. "Fast täglich. Spätabends, das ist meine Zeit. Da höre ich Musik und koche", sagt Mälzer im stern-Gespräch. Seine Rezepte sind alltagstauglich, produktbezogen, häufig fleischarm, abwechslungsreich und umsetzbar – für die ganze Familie.

Der stern durfte exklusiv einen ersten Blick in Mälzers neues Kochbuch werfen. Hier das Rezept für seine Garnelen-Bolo.

Mehr alltagstaugliche Rezepte von Tim Mälzer gibt es hier: "Vierundzwanzigsieben kochen" . Das Buch erscheint am 11. Oktober 2023, kann aber bereits vorbestellt werden.

Rezept für Tim Mälzers Garnelen-Bolo

Für 4 Portionen

Zeit: 1 Stunde 10 Minuten

16 Garnelen mit Kopf und Schale

4 Knoblauchzehen

10 g Ingwer

1 Stiel glatte Petersilie

8 El Olivenöl

1,5 EL Tomatenmark

150 ml trockener Weißwein

4 Stiele Basilikum

½ TL Fenchelsaat

1 Streifen Bio-Zitronenschale

12 Kirschtomaten

½ rote Pfefferschote

Salz

Pfeffer

400 g Tagliatelle

1 EL kalte Butter

1 TL abgeriebene Zitronenschale

1. Garnelen abspülen, abtropfen lassen, schälen und die Köpfe abtrennen. Garnelenschalen und Köpfe grob klein schneiden. Knoblauchzehen andrücken. Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Petersilie klein schneiden.

2. 3 EL Öl in einem weiten Topf erhitzen. Garnelenschalen und -köpfe darin 3-4 Minuten unter Rühren anrösten. Tomatenmark zugeben und 5 Minuten mitrösten. Mit Wein ablöschen und fast vollständig einkochen lassen. 2 Stiele Basilikum, Fenchelsaat und Zitronenschale zugeben, knapp mit kaltem Wasser bedecken und offen aufkochen. Dann bei milder Hitze 10 Minuten ziehen lassen.

3. Inzwischen die Garnelen am Rücken längs einschneiden, entdarmen, abspülen, trocken tupfen und mittelfein hacken. Tomaten, Pfefferschote und restlichen Knoblauch getrennt klein hacken.

4. Sauce durch ein feines Sieb passieren. 4 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Gehackte Garnelen darin krümelig braten. Knoblauch und Pfefferschoten zugeben und 1-2 Minuten unter Rühren mitbraten. Tomaten und 300 ml Garnelenfond zugeben und bei mittlerer Hitze 8-10 Minuten sämig einkochen lassen. Dabei mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Pasta nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser bissfest garen. Dann in ein Sieb abgießen und dabei 150 ml Nudelwasser auffangen. Restliche Basilikumblätter abzupfen.

6. Pasta, Butter und Zitronenschale zur Sauce geben, ggf. etwas Nudelwasser zugießen und 1-2 Minuten unter Rühren fertig garen. Mit dem restlichen Öl beträufeln und mit Basilikum bestreut servieren.

Tipp: Den restlichen Garnelenfond fürs nächste Mal einfrieren.