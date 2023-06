von Denise Snieguolė Wachter Tim Mälzer bringt ein neues Kochbuch heraus. Der stern durfte exklusiv einen Blick hineinwerfen und zeigt ein Rezept daraus für die Alltagsküche: Steak-Sandwich und Mozzarella mit Erdbeeren.

Schmeckt nicht, gibt's nicht: In Tim Mälzers neuem Kochbuch "Vierundzwanzigsieben kochen", das im Oktober 2023 erscheint, geht es um gutes und unkompliziertes Essen rund um die Uhr. "Meine Gerichte koche ich fast nie zweimal. Es gibt Tage, da will ich blümerant essen, nur leicht parfümiert, ganz frisch. Dann reibe ich zur Pasta nur ein paar Tomaten, Olivenöl dazu, Basilikum", sagt der TV-Koch im großen stern-Gespräch. Dann gibt es Tage, da brauche ich es richtig derb. Gleiche Sauce, aber ordentlich Knoblauch. Dazu gebe ich so viele Anchovis rein, das könnt ihr nicht mehr essen."