Zwei Lebensmittelkonzerne überlegten sich, ihre nicht gerade für ausgewogene Ernährung bekannten Produkte – nämlich Fischstäbchen und Pizza – zu kombinieren. Kann das funktionieren?

Ein knuspriger Teig, etwas Soße und ein (meist) herzhafter Belag: Die Bestandteile einer Pizza sind simpel. Genau dafür lieben Milliarden Menschen weltweit diese Mahlzeit. Seit Jahrhunderten wurde und wird sie – gerade im Ursprungsland Italien –in mehr oder weniger gleicher Machart hergestellt und darf daher als traditionelles Gericht gelten.

Genau da liegt jedoch der Knackpunkt: Traditionell wird Pizza meist mit Tomatensoße und Käse belegt. Auch Champignons oder Paprika lassen Pizza-Traditionalisten gerade noch gelten. Jegliche Art von bekannt gewordenen andersartigen Belägen – etwa Ananas oder gar Spaghetti – sorgten in der Vergangenheit jedoch für hitzige Gemüter. Traditionell sei daran nämlich so gut wie gar nichts mehr. Eine neuerliche – in diesem Sinne frevelhafte – Variante bieten nun die Lebensmittelkonzerne "Dr. Oetker" und "Käpt'n Iglo" gemeinsam an: Pizza Bastoncini di Pesce, also Fischstäbchen-Pizza.

Fischstäbchenpizza-Idee kein Aprilscherz

"Die #Fischstäbchenpizza kommt! Hinter dem Namen 'Pizza Bastoncini di Pesce' verbirgt sich der knusprig-dünne Ristorante Boden, belegt mit fruchtiger Tomatensoße, einer Käsemischung aus Mozzarella und Edamer, Spinat und sechs goldgelben Fischstäbchen. Gewürze runden die mediterran-maritime Rezeptur ab", beschreibt Dr. Oetker in einer Pressemitteilung seine Neukreation.

Wie kam man nur auf solch eine Idee? "Unzählige Tweets, einen groß angelegten Aprilscherz im Jahr 2020 und diverse Presseberichte später, schafft es die Idee nun von Twitter direkt in das Sortiment von Dr. Oetker: 'Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt und wir geben ihr, was sie möchte. Die Fischstäbchenpizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment'", sagt Max Steuernagel, zuständiger Manager von "Dr. Oetker", zum Ursprung der Neukreation und ergänzt, dass die Fischstäbchen für das Produkt von "Käpt’n Iglo" stammen.

Twitter-User haben also – wenn man den Angaben glauben darf – dafür gesorgt, dass diese Pizza-Variante nun ins offizielle Sortiment aufgenommen werden soll. Ab April dieses Jahres sei sie zum Preis von 3,29 Euro zu kaufen. Andere Twitter-User wiederum empört dieses Neuangebot derart, dass sie sich zu scharfen Reaktionen genötigt sehen. Von "Bääääääääääää: Industriepampe" bis "Sehr pervers u lustig. Wie erklär ich’s meinen italienischen Freunden?" reichen die Reaktionen unter dem Initialtweet des Herstellers.

Eine große Mehrheit freut sich jedoch darauf, diese Variante zu probieren und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht: "Für die Fanaufmärsche vor der Firmenzentrale bitte Sicherheitskonzept einreichen. Bitte an Ordner und Rettungswege denken." Na dann, Mahlzeit.

Quellen: "Dr. Oetker", Twitter