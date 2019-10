Geht man auf die Straße und fragt die Menschen, was sie von artgerechter Tierhaltung halten, wird keiner, wirklich keiner sagen, dass er Tiere lieber leiden sieht. Kein Wunder also, dass bei einer Umfrage des Bundeslandwirtschaftsministerium, 88 Prozent der Befragten bereit sind, mehr Geld für Fleisch aus artgerechter Haltung auszugeben. Aber stimmt das wirklich?

"Spiegel"-Recherchen zeichnen ein anderes Bild: Jedes fünfte in Deutschland für die Fleischindustrie geborene Schwein erreicht das Schlachtalter gar nicht, weil es erkrankt oder verletzt ist. Was das in Zahlen bedeutet? Mehr als 13,5 Millionen Tiere werden notgetötet. Aktuelle Aufnahmen, die dem "Spiegel" vorliegen, zeigen die Grausamkeit, die dahinter steckt.

Verkaufsschlager in der Kantine: Fleisch

Werfen wir einen Blick in die Kantine im Verlagsgebäude Gruner + Jahr (hier wird auch der stern publiziert): Rund 1500 Teller gehen hier pro Tag über die Theke. Die Gerichte auf dem Speiseplan wechseln täglich. Was auffällt: Es werden zwar immer mehr vegetarische und auch vegane Mahlzeiten angeboten. Dennoch: Fleisch und Fisch finden sich jeden Tag auf der Speisekarte.

Die Verkaufsschlager? Currywurst, halbes Hähnchen und Rinderrouladen – obwohl all diese Produkte aus konventioneller Haltung stammen. Und obwohl der Großteil der Kollegen Akademiker sind, die es eigentlich besser wissen müssten. Der vermeintliche Fleischgenuss steht im Vordergrund - oder die mangelnde Alternative zum vegetarischen Gericht.

Schlimmer noch: Früher gab es einmal im Monat einen Veggie-Day, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Der Kantinenchef bekam immer wieder verärgerte Mails von Currywurst-Fanatikern, sie wollten ihr Recht auf Selbstbestimmung behalten.

Für kein anderes Konsumgut der Welt wird so viel Land benötigt wie für die Herstellung von Fleisch, 77 Prozent des globalen Agrarlands. Es sprechen gewichtige Gründe dafür, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Die Informationen, unter welch schlechten Bedingungen die Tiere gehalten werden und wie weitreichend die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der industriellen Fleischproduktion sind, sind nicht neu und den meisten bekannt.

Wir essen immer noch zu viel Fleisch

Zwar gibt es immer mehr Vegetarier und rund zwölf Prozent versuchen ihren Konsum zu reduzieren. Gleichzeitig ist der Pro-Kopf-Verzehr von Fleischprodukten kaum gesunken. Pro Jahr werden immer noch 59 Kilogramm Fleisch konsumiert, davon 12 Kilogramm Geflügel, etwa zehn Kilogramm Rind- und Kalbfleisch. Das wichtigste Fleischprodukt bleibt aber die abgepackte Wurst, die kommt idealerweise günstig aus dem Discounter oder Supermarkt.

Aber genau diese Wurst, die wir so gern essen, kommt zum Großteil von verletzten, kranken oder apathischen Tieren, wenn sie es überhaupt bis zum Schlachtalter schaffen. Bei Mastschweinen sind bis zu 80 Prozent der Tiere verletzt oder an den Atemwegen erkrankt. Und trotzdem locken Discounter mit Billig-Angeboten und verramschen das Fleisch der Tiere für Preise, die unter aller Sau sind.

Der Verbraucher ist scheinheilig, denn in Umfragen betont der immer wieder, dass ihm das Tierwohl am Herzen liegt. Der Anteil von Bio-Schweinefleisch im Handel liegt aber immer noch bei weniger als einem Prozent. Und auch die Bundesregierung scheitert seit Jahren, verpflichtende Vorgaben zu machen. Wie der "Spiegel" berichtet hält die Tierrechtsorganisation Ariwa die Tierindustrie für einen rechtsfreien Raum: "Unsere jahrzehntelange Erfahrung zeigt: In deutschen Tieranlagen kann über Jahre vorsätzlich, systematisch und gravierend gegen das Tierschutzgesetz verstoßen werden, unter den Augen der zuständigen Kontrollbehörden und ohne strafrechtliche Konsequenzen."

TV-Koch Tim Mälzer hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, dass Schweinefleisch die deutscheste aller Zutaten sei: "Vom Braten über Schnitzel bis zum Hackfleisch. Die Art von kultureller Identität wird nie gänzlich verschwinden." Wie kann man die Menschen also dazu zu bewegen, wirklich mehr Geld für Fleisch aus besserer Tierhaltung auszugeben?

Kein Fleisch essen ist auch keine Lösung

Es geht nicht darum, Fleisch per se zu verteufeln und alle zu Vegetariern zu machen. Sondern weniger zu essen und mehr Geld fürs gute Fleisch auszugeben. Die Vereinten Nationen haben einen globalen Aktionsplan entwickelt, der beinhaltet vor allem eins: Aufklärungskampagnen. Der Verbraucher kann handeln. Die Supermärkte können mit Informationen, Preissetzung und Einkaufspolitik für eine artgerechtere Haltung sorgen. Und natürlich muss die Politik handeln, die zu einem vernünftigen Umbau der Tierhaltung Gesetze schaffen muss.

Der Verbraucher kann sich nur selbst an die Nase fassen. Würde er wirklich mehr Geld für Fleisch aus artgerechterer Haltung ausgeben? Wie fällt die Wahl aus, wenn 400 Gramm Entenbrustfilet für 2,99 Euro im Laden liegt, der Bioland-Metzger dafür aber 16 Euro haben will? Denken wir da wirklich noch an die Tierhaltung, oder aber an die Differenz fürs eigentlich gleiche Produkt? Fakt ist auch, dass der Großteil gar nicht weiß, wie man Fleisch aus artgerechter Haltung erkennt. Es braucht also Bildung, und dann moralisches Handeln.

Wir dürfen also nicht nur sagen, dass wir bereit dazu sind, mehr Geld fürs gute Fleisch auszugeben, sondern wir müssen auch danach handeln. Greifen wir doch mal zum 16-Euro-Entenbrustfilet vom Bioland-Metzger. Dafür halt nicht so oft, dafür aber mit gutem Gewissen.