von Denise Snieguolė Wachter Viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bringen sich mittlerweile ihr eigenes Essen auf einen langen Flug mit. Das hat (unappetitliche) Gründe.

Das Essen in Flugzeugen soll weit unappetitlicher sein als man es mit bloßem Auge annehmen würde. Das sagen zumindest Flugbegleiterinnen, der "Huffington Post".

Eine Flugbegleiterin, die seit sieben Jahren bei einer großen amerikanischen Fluggesellschaft arbeitet, verrät der "Huffington Post", dass viele Mitarbeiter ihr eigenes Essen mit zur Arbeit bringen. Das Essen für Flugzeuge wird meist bei einem der wenigen Catering-Unternehmen zubereitet und dann per LKW zu den verschiedenen Flughäfen transportiert.

Retro-Fotos Service über den Wolken: Als es noch Hummer und Schnittchen an Bord gab 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Kein Essen im Plastikschälchen oder ein Snack gegen Bargeld: Im vorderen Teil der Boeing 747 wird jeder Gang des Bordmenüs nach den Wünschen des Passagiers individuell zusammengestellt. Mehr

Vorsicht vor Leitungwasser: Alte Leitungen könnten Bakterien enthalten

Sie rät, dass man mit Wasser (und auch Kaffee und Tee) vorsichtig umgehen sollte. Obwohl Wasser in Flaschen in Ordnung ist, sollte man auf gar keine Fall Leitungswasser im Flugzeug konsumieren. "Es kommt darauf an, wie oft die Leitungen gereinigt werden", sagte sie und wies darauf hin, dass Leitungswasser in Flugzeugen häufig auch zum Aufbrühen von Kaffee und Tee verwendet wird. "Das Problem liegt nicht so sehr in den Vereinigten Staaten, sondern in anderen Ländern, wo es keine ähnlichen Vorschriften gibt." In Proben wurden bereits E.coli-Bakterien gefunden, die zu Magen-Darm-Erkrankungen führen könnten.

Eine andere Flugbegleiterin, die seit 2015 als Stewardess arbeitet, rät, auf salzige Snacks wie Nüsse und Brezeln zu verzichten. Das führe zu Dehydration. Das gelte auch für Suppen und Pasta-Gerichte, die für den Luftverzehr stärker gesalzt werden als am Boden. Auch vor Alkoholkonsum wird abgeraten: Alkohol wirke sich in großer Höhe negativ auf den Körper aus. "Der Luftdruck in der Flugzeugkabine ist niedriger als normalerweise", erklärt Dr. Clare Morrison, Medizinerin bei MedExpress, gegenüber der "Huffington Post".

Alkohol dehydriert in der Luft

"Dieser niedrigere Druck bedeutet, dass der Körper weniger Sauerstoff aufnehmen kann", fügte sie hinzu. "Dies kann zu Benommenheit oder Hypoxie führen. Mit anderen Worten: Der geringere Sauerstoffgehalt im Blut führt dazu, dass man in der Luft betrunkener wirkt als am Boden, nachdem man die gleiche Menge Alkohol getrunken hat."

Wer sein Getränk auf Eis trinkt, sollte nicht vergessen, dass diese aus dem Leitungswasser des Flugzeugs hergestellt sein könnten.

Quelle: "Huffington Post"