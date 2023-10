Ob mit Fisch, Fleisch oder Gemüse: Fondue hat nicht nur am Silvesterabend in vielen Haushalten Tradition. Das klassische Gericht wird mit geschmolzenem Käse serviert, alternativ lassen sich die auserwählten Leckerbissen aber auch in Brühe oder heißem Fett zubereiten. Wichtig ist nur die richtige Grundausstattung.