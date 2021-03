1 Würfel Hefe

350 ml Milch, lauwarm

75 g Zucker

600 g Mehl

100 g weiche Butter

1 Prise Salz

Zimt nach Belieben

½ TL Kardamom (oder Muskatnuss)

50 g Zucker

2-3 TL Zimt

20 g Vanillezucker

125 g weiche Butter

Für die Deko:

1 Eigelb

1 Spritzer Milch

30 g Hagelzucker

24 PortionenArbeitszeit: 30 Min.Ruhezeit: 60 Min.Back-/Kochzeit: 20 Min.Schwierigkeitsgrad: normalFür den Hefeteig:Für die Füllung:Für den Hefeteig die Hefe zerbröseln und in der lauwarmen Milch verrühren. Etwas Zucker darüber streuen. Verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Die Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken und 10 Minuten ruhen lassen.Die restlichen Zutaten in eine große Schüssel geben und mit der Hefemilchmischung zu einem glatten Hefeteig verkneten. Danach den Teig für mindestens 30 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt, besser verdreifacht hat.Für die Füllung die trockenen Zutaten miteinander vermischen und dann mit der weichen Butter zu einer pastenartigen Creme verrühren.Den Hefeteig kurz durchkneten, rechteckig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und bis zur Hälfte mit der Zimtfüllung bestreichen. Die Hälfte des Hefeteigs ohne Füllung wird über die bestrichene Seite geklappt. Den Teig in ca. 2 cm breite Streifen schneiden und zu Schnecken formen (siehe Video). Die Zimtschnecken kommen dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Zwischen den Schnecken ausreichend Platz lassen, damit sie aufgehen können.Für die Deko das Eigelb mit der Milch verrühren und damit die Zimtschnecken bestreichen. Zum Schluss werden sie mit dem Hagelzucker bestreut und noch einmal abgedeckt. So können sie nochmals für ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen.Danach kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 180°C Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Die Zimtschnecken schmecken am besten, wenn sie warm aus dem Ofen kommen.