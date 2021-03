300 g Mehl

4 g Trockenhefe (etwas mehr als ein halbes Päckchen, alternativ 10-15 g frische Hefe)

1-2 TL Zucker

1 TL Meersalz, gestrichen

1-2 TL Olivenöl

200 ml Wasser, warm

6 EL Pesto

1 PortionArbeitszeit: 15 Min.Ruhezeit: 55 MinutenBack-/Kochzeit: 20 Min.Schwierigkeitsgrad: simpelIn einer Schüssel zum Mehl die Trockenhefe geben und untermischen.Dann mit Zucker und Salz ergänzen, außerdem Öl und Wasser hineingießen.Anschließend mit den Knethaken des Rührgeräts in ca. 4-5 Minuten zu einem elastischen Teig verarbeiten.Die Schüssel abdecken und Teig an einem warmen Ort für etwa 40 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen ungefähr verdoppelt hat.Danach den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz nochmals durchkneten und rechteckig – der Größe eines Backblechs entsprechend – ausrollen.Das Pesto auf die Teigplatte geben, gleichmäßig verteilen und dabei am Rand einen Streifen frei lassen.Von der schmalen Seite her den Teig eng aufrollen und die Enden der fertigen Teigrolle etwas unterschlagen.Die Rolle auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und sie nun mit einem scharfen Messer – bis auf ein kleines Stück an den beiden Enden – vollständig aufschneiden. Die so entstandenen Teigstränge nach außen eindrehen, alternativ auch nach innen.Den Teig erneut abdecken und nochmals für ca. 15 Minuten gehen lassen.Das Brot bei 200 Grad, Umluft nicht empfehlenswert, für ca. 20 Minuten backen.