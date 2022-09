1 Hokkaido (oder 250 g Kürbismus)

etwas Olivenöl

250 g Ricotta

3 Eier

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

50 g Parmesan

220 g Mehl Typ 550

1 Prise Rosmarin

Rezept für Kürbis-Ricotta-GnocchiSchwierigkeitsgrad: einfachArbeitszeit: 20 MinutenKochzeit: 35 MinutenVom Kürbis werden die Enden abgeschnitten. Anschließend den Kürbis halbieren, mit einem Löffel die Kerne herausnehmen und in Spalten schneiden. Den Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen.Die Spalten auf ein Backblech stellen, mit etwas Olivenöl beträufeln und für 20-25 Minuten garen.Den Ricotta und die Eier in eine Schüssel geben, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Dann den Parmesan hineinreiben und alles miteinander verrühren.Die gebackenen Kürbisspalten von der Schale trennen (mit Schale werden die Gnocchi nicht so gut) und mit einer Gabel fein zerdrücken.Den zerdrückten Kürbis (Kürbismus) und die Ricottamasse vermengen. Nach und nach das Mehl hinzugeben.Die Arbeitsfläche einmehlen und den Teig zu einer Rolle formen. Diese dann in etwa 1,5 cm große Stückchen schneiden und mit einer Gabel vorsichtig einkerben.Anschließend werden die Gnocchi einige Minuten in heißem Salzwasser gekocht (sie schwimmen an der Oberfläche, wenn sie gar sind) und abschließend in einer Pfanne mit Olivenöl und Rosmarin von allen Seiten goldgelb gebraten.Viel Spaß beim Nachmachen!Natürlich Lecker