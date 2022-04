Fett zum Frittieren

200 g Mehl

350 ml Bier

5 g Backpulver

1 TL brauner Senf

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

1 TL schwarzer Pfeffer

nach Belieben Pfeffer und Salz

500 g Spargel

150 g junger Spinat (Babyspinat)

1 Bund Radieschen

2 EL Naturjoghurt

1 EL Weißweinessig

1 1/2 EL Sojasoße

¼ TL Cayenne Pfeffer

1 Spritzer geröstetes Sesamöl

1 Zitrone

2 PortionenArbeitszeit: 25 Min.Back-Kochzeit: 20 Min.Schwierigkeitsgrad: simpelKalorien p. P.: keine AngabeDas Fett in einem Topf oder der Fritteuse auf 180 °C erwärmen.Nun die Mehlmischung zubereiten. Dazu die Gewürze kleinmörsern und mit dem Backpulver zum Mehl in die Schüssel geben. Unter ständigem Rühren etwa 350 ml Bier dazu geben, bis die Mehlmischung klumpenfrei ist und am Finger haftet.Jetzt den Spargel putzen, wenn ihr weißen verwendet schälen und die holzigen Strunkansätze abschneiden. Den Spargel dann halbieren und in die Mehl-Bier Mischung tauchen.Den Spargel dann von der Hand weg in das heiße Fett fallen lassen und circa 4 Minuten frittieren, anschließend auf mehreren Küchentüchern abtropfen lassen und mit Meersalz bestreuen. Anschließend den Spargel mit einer geviertelten Zitrone servieren.Für den Salat den Spinat in eine große Schüssel geben. Die Radieschen fein schneiden und und auf den Spinat legen. Jetzt noch das Dressing, welches ihr auch als Dip nehmen könnt, anrühren. Dazu den Joghurt mit dem Essig, der Sojasoße, dem Sesamöl und dem Cayennepfeffer vermengen.