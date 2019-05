Rezept für eine asiatische Rindfleisch-Pizza

1 Portion

Arbeitszeit: 15 Min.

Back-/Kochzeit: 10 Min.

Schwierigkeitsgrad: simpel

Zutaten:

1 Portion Pizzateig

1 ½ EL Hoisinsauce

3 EL Sweet Chili Sauce

50 g geriebener Mozzarella

150 g Rindfleischstreifen

½ Paprika, orange oder gelb, in Streifen

1-2 Lauchzwiebeln, in Ringen

¼ kleine rote Zwiebel, in Streifen

1 Champignon

1 Chili

frischer Koriander nach Belieben

Sesamsamen nach Belieben

Salz nach Belieben

Pfeffer nach Belieben

Zubereitung:

Pilze in Scheiben schneiden, ein Drittel der Chili in Ringe schneiden, den Rest hacken. Rindfleisch in Streifen schneiden.

Die Rindfleischstreifen in etwas Öl kurz scharf anbraten und dabei mit Pfeffer und Salz würzen.

Den Pizzateig auf einer bemehlten Fläche dünn ausrollen.

Die Hoisinsauce mit der Sweet Chili Sauce mischen und die Saucenmischung auf dem Teig verstreichen.

3/4 des geriebenen Mozzarellas drüberstreuen. Paprika und Zwiebel in Streifen schneiden, Lauchzwiebeln in Ringe schneiden. Dann die Paprikastreifen, die Pilzscheiben, die gebratenen Rindfleischstreifen, die Chilistücke, die Zwiebelstreifen, die Lauchzwiebelringe und zum Schluss den restlichen Käse darauf verteilen.

Die Pizza am besten auf einem aufgeheizten Pizzastein ca. 5 bis 7 Minuten bei 275°C (Umluft) backen bis der Teig knusprig ist.

Nach dem Backen den frischen Koriander und die Sesamsamen drüberstreuen.