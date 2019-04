Rezept für ein erfrischendes Erdbeersorbet

Hier geht's zum YouTube-Kanal von Natürlich Lecker!





4 Portionen

Arbeitszeit: 20 Min.



Koch-/Backzeit: 4 Std.



Schwierigkeitsgrad: simpel

Zutaten:

150 g Zucker

150 ml heißes Wasser

700 g Erdbeeren

30 g Puderzucker

Zitronensaft (optional)





Zubereitung:

Den Zucker im Wasser auflösen.





Die Erdbeeren waschen, vom Grün befreien und etwas kleinschneiden. Dann in einem Mixer oder mit dem Pürierstab zerkleinern.





Mit Hilfe eines Siebes die Kerne aus dem Erdbeerpüree filtern und Puderzucker hinzugeben. Den Zuckersirup zu den pürierten Erdbeeren geben und verrühren. Wenn das Sorbet zu süß ist, etwas Zitronensaft zum Regulieren der Süße benutzen.





Die Masse in eine flache Form geben und in den Gefrierschrank stellen. Am besten eignet sich eine Form aus Metall, damit alles schneller gefriert.





Die Masse alle 20 Minuten von außen nach innen rühren, bis das komplette Sorbet gefroren ist.