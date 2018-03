Rezept für eine leckere Parmesan-Wirsing-Quiche

Hier geht es zum YouTube-Kanal von Multikoch!







6 Portionen

Arbeitszeit: 20 Min.



Back-/Kochzeit: 35 Min.



Schwierigkeitsgrad: normal

Zutaten:

2 EL Butter

500 g Wirsing, geschnitten

2 EL Öl

1 runder Blätterteig

Pfeffer nach Belieben

½ TL Muskat

3 Eier

200 ml Milch

100 ml Sahne

50 g Parmesan gerieben

100 g Reibekäse

Salz nach Belieben





Zubereitung:





Den Wirsing in einer Pfanne oder Topf mit Butter und Öl anschmoren und mit Pfeffer und Muskat abschmecken. Ca. 15 Minuten bei kleiner Hitze weiter garen lassen und anschließend beiseite stellen. Eine Springform mit etwas Öl bestreichen und darin Blätterteig auslegen, mit einer Gabel ausstechen. Jetzt in einer Schüssel die Eier mit Sahne, Milch, Salz und dem Käse vermischen. Den Wirsing in die Auflaufform geben und mit der verquirlten Sahne-Käsemischung aufgießen. Danach im Backofen bei 175 °C für ca. 35 Minuten ausbacken und anschließend abkühlen lassen.